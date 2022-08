​Luna iulie va rămâne în istorie pentru valul de căldură care a adus în România 11 zile consecutive cu maxime de peste 35 C, culminând cu temperaturi de aproape 42 de grade. La nivelul județului Sibiu s-au înregistrat temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

Tot în iulie a continuat seceta și au fost locuri unde mai bine de 10 zile la rând nu a căzut nici o picătură de ploaie. În articol puteți citi pe larg despre valul de căldură din iulie 2022, scrie hotnews.ro

Luna trecută au fost în țară maxime de peste 35 C în fiecare zi între 20 și 30 iulie, cele mai calde zile fiind 23 și 24 iulie, cu maxime de peste 40 C. În mai multe nopți minimele nu au scăzut sub 20 C pe scară largă în sud, sud-vest și sud-est (așa numitele nopți tropicale). Au fost și locuri unde minimele nopții nu au scăzut sub 25 de grade.