Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. O femeie în vârstă de 52 de ani a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. În urma impactului, aceasta a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. În urma celor întâmplate, șoferul mașinii a luat legătura cu Ora de Sibiu precizând că starea de sănătate a femeii nu a fost afectată și, mai mult, rudele acesteia i-ar fi cerut bani pentru a face povestea uitată și pentru a nu implica poliția.

Șoferul autoturismului, care circula în regim taxi, a precizat, pentru Ora de Sibiu, cum s-a produs accidentul și ce a urmat după. Acesta recunoaște că din vina lui a avut loc evenimentul rutier, însă spune că femeia nu ar fi fost rănită grav și, în plus, rudele acesteia i-ar fi cerut bani pentru a nu chema poliția la fața locului.

„Sunt vinovat de producerea accidentului. Am oprit la trecere, au trecut doi pietoni, iar apoi am dat să plec. Nu am observat-o pe doamna respectivă, că atunci trecea și ea, și am lovit-o. Nu aveam viteză, fiindcă exact atunci am plecat de pe loc. M-am dat jos din mașină imediat după accident, iar rudele femeii mi-au cerut bani. Mi-au zis să le dau 1.000 de lei ca să nu cheme poliția. Eu nu am fost de acord, așa că am sunat la 112. Prima oară, femeia nu avea nimic, dar când am zis că nu le dau bani, s-a pus jos, spunând că o doare ceva. Am declarat asta și în fața polițiștilor, fiindcă nu mi se pare normal să vină să îmi ceară bani”, spune șoferul care a produs accidentul.

La fața locului s-a deplasat și o ambulanță, iar femeia a primit îngrijiri medicale, după care a fost transportată la UPU. Taximetristul susține că a mers și el la spital pentru a i se recolta probele biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar rezultatul a fost negativ. „M-am dus la spital cam după 20 de minute după ce a fost luată femeia cu ambulanța. Când eu am ajuns acolo, ea deja pleca, era externată. Mi s-a spus că a avut o contuzie minoră la mâna stângă. Mie mi-au recoltat probele și a ieșit că nu am consumat alcool”, a mai spus șoferul. Bărbatul spune că este vinovat de cele întâmplate, însă nu vrea să lase să treacă neobservat faptul că rudele femeii lovite i-au cerut bani, profitând de evenimentul nefericit.