Echipamentul de munte este foarte important atât pentru siguranța drumețului, cât și pentru confortul acestuia. Hainele și bocancii trebuie alese cu atenție pentru a preveni apariția problemelor în timpul excursiei.

Vara este sezonul drumețiilor, însă echipamentul este obligatoriu dacă vrei să te bucuri de frumusețea peisajelor, altfel pot apărea incidente nefericite. Administratorii magazinelor cu profil sportiv și ghizii montani din Sibiu recomandă încălțăminte și haine adecvate, indiferent de dificultatea traseului.

Investiția este avantajoasă dacă echipamentul este de calitate

Stanciu Mirela, administratorul magazinului „Sport Vision”, ne-a oferit mai multe detalii despre echipamentul de drumeție. Aceasta consideră că investiția este avantajoasă atâta timp cât echipamentul este de calitate. „Un echipament de genul acesta are mai multe avantaje, în primul rând faptul că nu se deteriorează de la an la an. Raportul calitate – preț este foarte important, având în vedere că orice obiect de îmbrăcăminte sau încălțăminte trebuie să fie de calitate. Acestea trebuie să îți ofere înainte de toate confort, pentru că atunci când mergi zece ore pe munte ai nevoie de lejeritate”.

Ghidul montan Iulian Pănescu este și el de părere că echipamentul specific pentru drumeții montane îți poate salva viața în cazul în care vremea pe munte se schimbă pe neașteptate, temperatura scade brusc și apar precipitații sau furtuni, viscolește sau se depune strat de zăpadă.

Echipamentul complet poate costa 1500 – 2000 de lei

Pentru cei care vor să descopere frumusețea munților din județul Sibiu, trebuie să știe că echipamentul adecvat este obligatoriu pentru a nu fi expuși la vreun risc. Iulian Pănescu a făcut o listă cu echipamentul pe care trebuie să îl avem atunci când plecăm într-o drumeție.

„Echipamentul unui iubitor de drumeții montane constă în: bocanci de munte ”3 sezoane”, cu talpă aderentă pentru iarbă, pământ sau noroi, pantaloni lungi de trekking, tricou de lână (permite uscarea rapida si nu miroase), bluză de corp, hanorac de vânt (softshell sau hardshell), o pelerină de ploaie, geacă impermeabilă, pantaloni de ploaie, o lanternă frontală (cu baterii de rezervă), bețe de trekking, un rucsac de aproximativ 30 litri (pentru tricou de schimb, bluză de schimb, lanternă, bidon de apă, mâncare, briceag, chibrite, câteva lucruri de igienă), mănuși subțiri, un accesoriu de protecție a capului împotriva soarelui (șapcă, buff, pălărie) sau a vântului (căciula)”, spune ghidul sibian.

Un echipament complet poate costa între 1500 și 2000 lei, spune ghidul. Pentru a-i oferi o viață cât mai lungă, fie că vorbim de haine sau de încălțăminte, el recomandă ca echipamentul să fie întreținut și spălat cu detergenți speciali.

Bocancii trebuie să fie mai mari cu jumătate de număr

Unul dintre cele mai importante aspecte în ceea ce privește echipamentul de munte este alegerea bocancilor potriviți în funcție de mărimea piciorului, respectiv dificultatea și durata traseului. Calitatea, greutatea și impermeabilitatea sunt cele trei criterii în funcție de care trebuie cumpărată încălțămintea de munte.

„Bocancii de munte pot fi diferiți în funcție de traseul urmat. Prin urmare, nu poți să îți iei încălțăminte cu talpă rigidă dacă vrei să faci drumeții lungi, trebuie găsită o cale de mijloc. Este important ca bocancii să fie cu jumătate de centimetru mai mari, pentru că la efort piciorul oricărui om se umflă și atunci se simte imediat. Modelele diferă în funcție de înălțimea la care e traseul – dacă traseul e la 1800 m – 2000 m altitudine îți trebuie un anumit model, dacă e mai jos îți trebuie altul. Una e să te încalți de la Sibiu până la Negoiu, și alta de la Negoiu până pe vârf.

Iulian Pănescu are o experiență de mai bine de șapte ani ca ghid. El le recomandă iubitorilor de drumeții să își aleagă echipamentul în funcție de greutatea traseului. Cei care vor să se inițieze în drumeții montane trebuie să înceapă cu rute ușoare, iar pe parcurs să își pună echipamentul la punct. Acesta consideră că pentru început bocancii sunt cei mai importanți, apoi pelerina de ploaie și bluza de vânt. Restul echipamentului poate fi improvizat doar dacă drumețiile sunt unele ușoare. În cazul celor cu dificultate mai mare nu se recomandă improvizațiile, pentru că te pot costa viața.