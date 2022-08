Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA și ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au vizitat marți, 2 august, șantierul pentru consolidarea DN7 în zona Boița. Aceștia au venit la Boița pentru a identifica soluții în vederea fluidizării traficului pe o porțiune de drum în care traficul se desfășoară alternativ, șoferii așteptând ore întregi pentru a-și continua drumul.

„Această lucrare este extrem de importantă pentru a asigura integritatea șoselei, dar generează blocaje destul de importante în contextul în care traficul turistic este în creștere. Am primit asigurări din partea constructorului că activitățile de pe șantier vor fi restrânse pe cât posibil, astfel încât să se reducă la maxim timpii de așteptare. În acest moment lucrările sunt în grafic. Șantierul urmează să se încheie până la sfârșitul anului”, au declarat reprezentanții DRDP Brașov.

Șoferii sunt revoltați – „Doar o bătaie de joc. Atât”

Mulți șoferi și-au exprimat nemulțumirea și indignarea față de traficul îngreunat de pe Valea Oltului prin postări lungi pe rețelele de socializare. Una dintre ei, Ioana Nicolau, a plecat de la ora 12:00 din București pentru a ajunge la Sibiu la spectacolul ”Faust” care începea la ora 19:00, însă din cauza lucrărilor de pe DN7 a făcut pe drum șapte ore și jumătate și a pierdut primele 30 de minute din spectacol. Iată ce spune postarea ei:

„Am plecat, zic. De data asta am luat-o ușor pe Valea Oltului. M-am uitat înainte pe Waze, drumul ar fi fost mai scurt cu doua ore decât cel prin Brașov, pe Valea Prahovei. Toate bune și frumoase, am plecat la 12:00, piesa începea la 19:00. Timp berechet, în capu’ meu. Șapte ore jumate am făcut, prieteni. Șapte ore jumate și-am întârziat. Și mi-a crăpat obrazul de rușine. Am ascultat muzică, am pus vreo două podcast-uri, am admirat peisajul, am povestit, am schimbat șoferul, iar eu am luat-o pe jos preț de câțiva kilometri buni. Mi-a fost milă de toți cei din sens contrar care aveau în față o coadă de 30 km. Am vrut să îmi iau un megafon și să le strig: nu mai stați, fraților, întoarceți-va acasă și plecați mai târziu. M-am revoltat, mi-a venit sa plâng, să strig, să sun la 112, la 113 și 143. O țară furată, o țară mințită. Se lucra, nene. Se lucra pe Valea Oltului, ce nu se înțelege?! Se lucra într-un singur loc. Atât. Nu tu Poliție care să vină să spună: Faceți pe voi? Vă e foame? Sete? Aveți vreun bebeluș în mașină? Aer condiționat? Aveți vreun bătrân cu voi? Vreun bolnav? Nimic. Doar o bătaie de joc. Atât”.

Ministrul Transporturilor se plânge de traficul de pe Valea Oltului

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și-a exprimat nemulțumirea referitoare la porțiunea de drum Pitești – Sibiu, pe care, în interviuri la Digi24, o consideră ca fiind una dintre cele mai proaste din țară. „Vineri am plecat cu mașina spre Timișoara. (…) Dacă prind accident pe Valea Oltului s-ar putea să fac foarte, foarte mult. Dacă nu prind accident pe Valea Oltului sau Dealul Negru, undeva la 7 ore. Bucata dificilă e Pitești-Sibiu. E groaznică acea bucată. De la Sibiu până la Timișoara, cu excepția unui lot de 14 kilometri, se merge pe autostradă”, a spus Ministrul Transporturilor.

“Am așa… o obișnuință, ca cel puțin, să zic o dată pe lună, sau o dată la două luni, să merg cu mașina. Știu de lucrările de pe Valea Oltului, acele lucrări de întreținere la poduri și podețe, știu disconfortul, și știu câte înjurături își ia ministrul și Ministerul Transporturilor pe disconfortul pe care îl creează. (…) Acele lucrări să știți că sunt absolut necesare de întreținere, pentru că vin în urma unor expertize la poduri și la podețe și perioada aceasta, chiar dacă provoacă acest disconfort, este cea mai propice în a se executa asemenea lucrări”, mai spune Grindeanu.

Ministrul Transporturilor își dorește ca anul viitor să fie semnate contracte de investiții în infrastructură de 10 miliarde de euro. „Nu cred că există vreun ministru al Transporturilor care a început un proiect și să îl vadă și finalizat. Statul român în toți acești ani a rămas dator major cetățenilor din punctul de vedere al infrastructurii de transport. Eu sunt conștient de acest lucru. Desene cred că avem pentru următorii 50 de ani, din păcate lipsește punerea în practică”, a spus acesta.