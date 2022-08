O furtună solară va lovi Pământul pe 3 august – Care sunt efectele

O furtună solară va lovi Pământul pe 3 august. Aceasta provine dintr-o ”gaură” din atmosfera Soarelui și a fost inclusă în categoria G-1 pentru furtuni magnetice.

Furtunile solare sunt fenomene naturale ce pot avea un impact semnificativ asupra Pământului. De-a lungul istoriei, au fost înregistrate mai multe astfel de evenimente, unele dintre ele cu adevărat puternice, relatează useit.ro

Furtuna solară de pe 3 august va fi de categorie G-1, potrivit experților, ce nu se așteaptă ca aceasta să producă pagube semnificative, scrie Live Science.

Experți din cadrul Forecasters at the National Oceanic and Atmospheric Administration’s Space Weather Prediction Center (SWPC) au prezis furtuna după ce au observat „material gazos care e emis dintr-o gaura aflată în partea sudică a atmosferei Soarelui”, potrivit spaceweather.com.

Găurile coronare sunt porțiuni din atmosfera Soarelui în care plasma stelei e mai rece și mai densă. Astfel de găuri reprezintă locul în care liniile din câmpul magnetic al Soarelui sunt îndreptate către spațiu, potrivit Live Science. În urma acestei anomalii, materialul solar e emis în spațiu la viteze de până la 2.9 milioane de kilometri pe oră. Acum, o furtună solară se va izbi de Pământ pe 3 august. Gaura neagră în stare latentă care orbitează o stea „vie”. Cum pot exista atât de aproape cele 2 obiecte cosmice În cazul planetelor cu un câmp magnetic puternic, precum Pământul, acest material solar e absorbit. În urma procesului, apar furtuni geomagnetice. În timpul lor, câmpul magnetic e comprimat de undele de particule. Fenomenul poate duce și la lumini mai puternice la poli, ce pot fi observate și în alte zone de pe Pământ în timpul unei furtuni geomagnetice.