Robor a înregistrat prima scădere din ultimele trei luni și jumătate, dar cu numai 0,01%, anunță marți de BNR.

Ultima scădere a ROBOR la 3 luni a avut loc pe 13 aprilie 2022 (4,70%), când indicele a scăzut cu 0,01% față de 12 aprilie (4,71%), notează Digi24.

Au urmat apoi trei luni de creștere susținută, timp în care indicele utilizat la calcularea ratelor celor mai mulți români a crescut cu peste 3,3 procente. Perioada aprilie-iulie a fost marcată doar de scurte momente de stagnare, altfel înregistrând doar creșteri.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul anului trecut era de de 2,01% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut stagnat marți la valoarea de 8,13 pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut cu 0,01%, la 8,23% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), atribuit creditelor acordate după mai 2019, acesta este de 2,65% pe an.