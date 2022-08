Criza de personal din restaurantele sibiene naște măsuri drastice. Unii angajatori au făcut salariile publice, alții caută angajați și în alte județe. Roweb, compania de software din Pitești vine în ajutorul restaurantelor din Sibiu care se luptă cu lipsa de personal. Horeka by Roweb este soluția digitală completă pentru restaurante și afaceri din industria HoReCa, ce este capabilă să ajute la creșterea veniturilor, chiar și cu personal insuficient. Prin deținerea unui meniu digital inteligent și posibilității de comandă de la masă, orice restaurant își poate rotunji veniturile, cu angajații existenți.

Ce este Horeka și cine a dezvoltat-o?

Horeka este mai mult decât o soluție digitală pentru restaurante. În momentul izbucnirii pandemiei, a început să prindă contur o idee mai veche a fondatorilor, parteneri la compania piteșteană Roweb. S-au depus toate eforturile necesare pentru ca restaurantele să aibă o suită de soluții digitale cu care să reușească să vândă și să rămână un business, indiferent de piedici sau situații. Horeka este în continuă dezvoltare și fiind o soluție digitală 100% românească, compania este alături de antreprenorii români, oferindu-le un spațiu digital sigur și ușor de folosit, care-i ajută să câștige mai mult și să economisească timp.

„Timp de 20 ani, la Roweb am dezvoltat soluții software și aplicații, cu preponderență, pentru clienți internaționali. Avem o experiență vastă, în diferite domenii de activitate. Dorim să ajutăm industria ospitalieră din România, să folosească tehnologia pentru a-și crește businessurile. Soluția digitală Horeka by Roweb este un partener loial tuturor restaurantelor care o adoptă și vrem ca ea să devină cel mai bun soft din România pentru afacerile din HoReCa,” declară Mirel Ionescu, managing partner Roweb și CEO Horeka.

Cofondatorii Horeka: Mirel Ionescu (stânga) și Valentin Necșuleu (dreapta)

Horeka by Roweb este un tool de management și marketing care centralizează toate datele necesare despre clienții unui restaurant și comenzile făcute de aceștia. În acest fel, se facilitează și eficientizează modul de comunicare dintre restaurant și clienți.

Modulul Horeka Quick

Evenimentele s-au reluat și lumea se bucură din nou de momente de socializare cu familia și prietenii. Așadar, terasele, restaurantele, cafenelele, cofetăriile și toate afacerile dedicate industriei HoReCa au fost luate cu asalt de oamenii doritori să trăiască exact ca înainte de pandemie.

De curând, echipa Horeka a lansat noul modul Horeka Quick, prin care a fost prezentat un nou model de meniu digital inteligent și comandă direct de la masă. Meniul digital nu necesită instalarea vreunei aplicații, ci prin simpla scanare a codului QR, toate preparatele pot fi vizualizate online, chiar pe telefoanele clienților. Acest tip de opțiune pentru restaurante vine cu două funcționalități majore, și anume, posibilitatea comandării de la masă și solicitarea notei de plată.

O singură soluție digitală pentru restaurante, opțiuni multiple

Soluția digitală Horeka by Roweb vine cu posibilități și opțiuni infinite, care pot fi alese în funcție de necesități. Echipa Horeka construiește website-uri flexibile și ușor de folosit pentru restaurante, creează aplicații de livrare, dispecerat, dar și aplicații personalizate pentru manageri, unde administratorii au acces la orice oră, de oriunde s-ar afla, chiar de pe dispozitivele lor.

Soluția Horeka by Roweb a devenit cunoscută și datorită faptului că este o soluție digitală viabilă, chiar și după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie asupra restaurantelor. Ea vine cu avantaje atât pentru un parcurs fluid între plasarea comenzii online, procesarea și livrarea acesteia. Totodată, cu noile funcționalități, prin scanarea meniului digital inteligent și a comenzii de la masă, chiar în restaurant, clienții pot avea un grad mai mare de satisfacție și sunt mai multe șanse să ofere feedback pozitiv pe rețelele sociale.

Managerii de restaurant caută în permanență oportunități noi de a-și crește afacerile și productivitatea în restaurantele lor. Business-urile care au rezistat online în perioada anterioară, se bucură acum de prezența fizică a clienților care vor să comande repede și să mănânce bunătăți, chiar în restaurant. Clienții vor să beneficieze de întreaga experiență. Cum pot restaurantele să facă față valului mare de turiști, clienți? Angajând oameni mai mulți în echipă. Sau, adoptând tehnologia Horeka în restaurantele lor.

Cum funcționează comanda de la masă?

Clienții vor comanda rapid, doar în momentul în care sunt hotărâți. Ei pot chema ospătarul la masă, chiar de pe telefoanele lor, fără să instaleze vreo aplicație. Dacă pe masă există un cod QR, el poate fi scanat, iar meniul digital inteligent Horeka apare instantaneu! Se adaugă produsele dorite în coșul de cumpărături și se cheamă ospătarul la masă, printr-un click. Nu prin gesturi, contact vizual sau urmăriri prin local. Astfel, se elimină frustrările clientului iar ospătarul e mai puțin predispus la greșeli sau încurcături.

Ce văd clienții în meniu? Două categorii majore: mâncare și băuturi. Administratorul poate redenumi orice categorie sau adăuga subcategorii. Din interfața meniului digital inteligent, clienții pot apăsa pe butoanele Cheamă Ospătar sau Cere Nota, în funcție de dorințele lor. Astfel, se reduce semnificativ timpul petrecut așteptându-l pe ospătar să vină să ia comanda de băuturi, să revină ca să ia comanda pentru mâncare, să ia meniurile de pe masă, să întrebe dacă se mai dorește și altceva etc.

La o comandă plasată în meniul digital inteligent Horeka, ospătarul odată chemat va știi să aducă la masă băuturile comandate, iar mai apoi, mâncarea caldă atunci când este gata.

Meniu digital tradus în mai multe limbi

Orice restaurant local are și turiști care-i trec pragul. Pentru cei care nu cunosc limba română, Horeka a pregătit opțiunea multi-language, prin care meniul digital inteligent este tradus automat în limba pe care o selectează clienții.

Horeka Quick pentru eficiență și productivitate

Dacă vă întrebați cum decurge întregul proces, totul este fluid și simplu. Eficient și productiv în același timp, consumând doar resursele de bază. Administratorii restaurantelor au un sistem de management în care coordonează zonele de servire, numărul de mese, dar au și posibilitatea de a crea conturi pentru ospătarii lor. De asemenea, tot din acest sistem pot fi modificate articolele din meniu, adăugate altele noi sau șterse, se pot actualiza informații, prețuri, sau imagini. Odată salvate, toate se schimbă instant și în meniul digital inteligent.

Meniul digital este interconectat cu sistemul de management Horeka, iar fiecare masă/zonă îi este repartizată unui ospătar. Pentru a vedea în timp real unde este chemat, ospătarul accesează un link și se loghează în contul său.

Ușor de folosit, meniul digital inteligent poate fi personalizat și e accesibil pe orice dispozitiv. Se schimbă astfel modul de relaționare dintre clienți și ospătari. Experiența va fi mai personală, bazată pe interacțiune minimală.

Cum se implementează Horeka Quick într-un restaurant?

Orice administrator de restaurant sau afacere HoReCa poate beneficia de modulul Horeka Quick, sau de orice opțiune existentă în suita de soluții digitale Horeka by Roweb. În luna iulie, la semnarea unui contract pentru o perioadă de 1 an, integrarea restaurantului cu soluția Horeka are un preț special. Pentru a afla mai multe detalii despre asta, dar și cum ar funcționa meniul digital inteligent și comanda de la masă, se poate programa un demo gratuit.

Criză mare de personal din industria HoReCa

Foștii angajați și-au găsit de lucru în alte domenii și nu s-au mai întors în industria HoReCa? Prin modernizarea restaurantelor prin prisma tehnologiei și automatizarea unor proceduri care iau prea mult timp, angajații existenți pot avea un salariu mai mare, chiar dacă personalul pare insuficient.

Susținerea valului mare de clienți poate fi făcută doar prin intermediul tehnologiei și a soluțiilor digitale, care simplifică procesul de comandă, fructifică relația dintre angajați și clienți și îi fidelizează pe aceștia din urmă.

Cu soluția digitală Horeka vei vinde mai mult, direct de la masă

Oricine deține un restaurant, bar, cafenea, pub, cofetărie, sau fast-food poate să integreze soluția digitală completă Horeka. Prin simplificarea muncii întregului personal, meniul digital inteligent și comanda de la masă cu scanare cod QR, sistem de management pentru gestionarea clienților, comenzilor, rezervărilor, livrărilor, dar și a ospătarilor, Horeka by Roweb ajută orice proprietar de restaurant să-și rotunjească veniturile.

Un consultant Horeka poate fi contactat la numărul de telefon 0723 388 888 sau prin solicitarea unui demo gratuit.