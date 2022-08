Avioanele militare chineze au inițiat în mod repetat mai multe manevre „tactice” care au constat în „atingerea” liniei mediane, după care s-au reîntors în zona controlată de Beijing din strâmtoarea Taiwan.

În acest timp, avioanele militare taiwaneze au rămas în alertă. Ministrul Apărării din Taiwan a anunțat cu acest prilej „întărirea” nivelului de alertă de luptă de marți până joi, 4 august, la prânz, conform agenției taiwaneze Central News Agency (CNA).

Ministrul taiwanez al Apărării a spus că va desfășura forțele militare ca reacție la „amenințările inamicului” și că armata taiwaneză dispune de „determinarea, abilitatea și încrederea” pentru a putea asigura securitatea țării.

Ministerul de externe al Chinei a avertizat împotriva „impactului politic flagrant” al unei vizite a lui Pelosi pe insula autonomă despre care China susține că este parte a teritoriului său. Oficialii chinezi au reiterat că țara „nu va sta cu mâinile în sân” dacă Beijingul simte că „suveranitatea și integritatea sa teritorială” sunt amenințate.

#Taiwan is preparing eight French-made Mirage 2000 fighter jets to escort Nancy #Pelosi in Taiwan’s airspace. pic.twitter.com/oXqdN4Tfyp

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022