Problemele cu trenurile continuă. De data aceasta, o turistă se plânge că a făcut în jur de 13 ore de la Sibiu la Mangalia: „Pentru cei care plănuiesc să meargă la mare cu trenul, îi sfătuiesc să nu o facă decât dacă e o distanță mică. Am fost Sibiu-Mangalia și nu se va mai repeta. După 13 ore, ajungi obosit și fără niciun chef de concediu, ai nevoie de o zi doar de reveneală! Nu se merită drumul!”, a scris aceasta pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook. Mai mult, un alt călător nu înțelege de ce oamenii aleg să meargă cu trenul pe ruta Brașov-Sibiu: „Păcat, avem aeroport la 30 km de mare și nu au curse interne, cineva a venit de la Brașov și a zis că a făcut 5 ore cu trenul până la Constanța. Chiar nu înțeleg de ce nu mergeți Sibiu – Brașov cu un mijloc de transport. Cred că ar fi 7 ore, dar nu 13! Este groaznic să călătorești atâtea ore cu trenul!”.

Condițiile din tren lasă de dorit

Nu este vorba numai de zecile de ore pe care le faci pe drum. Condițiile din trenuri sunt foarte proaste. Și asta o spun călătorii.

„Noi am fost Timișoara Iași – vagon de dormit cică la clasa 1 – groaznic – cred că erau 40 de grad. Fără climă, la wc putea îngrozitor! În schimb mult mai ok la cușetă, unde este și mai ieftin biletul, doar că sunt mai mulți în cușetă, la noi au fost doar 2 paturi.

La cușetă este AC, iar WC-ul se putea folosi și era aer respirabil. Drept urmare, am folosit WC-ul de la ei și am mers să ne răcorim.

Am fost cu 2 copii, pe ei curgeau apele, am băut 3 litri de apă (doar eu), vreo 7 litri în total. Noroc că am avut, altfel eram terminați! Să va înarmați cu apă multă și răbdare!”, se plânge un călător.

Un altul spune: „Noi călătorim din Brașov, de vreo 16 ani cu trenul, în general cu CFR. La mare, sau pe distanțe lungi, călătorim noaptea, în vagon normal. Dormim pe drum, în general este bine, uneori s-a întâmplat să fie frig, ca anul acesta spre mare, sau într-un an spre Budapesta. Pentru anul viitor ne-am propus să călătorim ziua, cu un tren privat, deși feciorului îi place mai mult călătoria noaptea. Cred că ține mult și de gusturi, am prieteni care nu s-ar urca în tren, sub nicio formă.”