Sibianul Mario Popovici este unul dintre tinerii care de la o vârstă fragedă și-a urmat pasiunea pentru motoare, ajungând să facă performanță la concursurile de motocross din țară și din străinătate.

Mario are 17 ani și este elev la Liceul ”Onisifor Ghibu”. A debutat anul acesta la Red Bull Romaniacs și a reușit să termine cursa pe locul doi la clasa Bronze, urcând pe podium alături de austriacul Matthias Walkner, dublu campion mondial la dakar.

Pasiune transmisă din tată-n fiu

Mario a avut o copilărie atipică. La cinci ani, când copiii merg la grădiniță și se joacă cu mașinuțele, el a început să învețe să meargă cu motorul pe Dealul Gușteriței, iar câțiva ani mai târziu a început deja să câștige titluri importante la concursuri de motocros în străinătate.

„Pasiunea pentru acest sport a început din copilărie – am moștenit-o de la bunicul meu și de la tata. La cinci ani m-am urcat pentru prima dată pe motocicletă. Toată povestea a început pe Dealul Gușteritei, în Sibiu, și de acolo am mers la concursuri în alte țări. Mai apoi, am avut un antrenor din Ungaria pe nume Kornel Nemeth, primul și cel care a adus cele mai bune rezultate”, spune adolescentul.

Primul premiu național câștigat la 6 ani jumate

Cu ajutorul antrenamentelor și al pasiunii, Mario a obținut rapid primele rezultate bune. Cu toate că premiile câștigate nu au fost deloc puține la număr, acesta a decis, împreună cu familia, să practice acest sport doar la nivel de hobby, pentru că riscurile de accidentare sunt mult prea mari. Adolescentul a continuat să își urmeze pasiunea, dar de la vârsta de 12 ani nu a mai căutat să facă performanță.

„Primul premiu a fost de campion național la clasa 50 – pentru copiii cei mai mici -, câștigat la șase ani jumătate, în anul 2011. Mai târziu, a obținut titlul de Campion National la toate clasele și campion est-european la clasa 65 cmc – pentru copiii de peste nouă ani. Este sportul meu de suflet, îmi place tot ce ține de el. Sunt și momente mai grele, în special cele care țin de accidentări. Acestea sunt și motivele care „m-au dat peste cap” – am avut fracturi de claviculă, tibie, peroneu și cot”, povestește Mario.

Un hobby costisitor

Pasiunea pentru motoare, în special cele de motocros sau enduro, poate costa destul de mult. De la distanță pare că ai nevoie doar de o motocicletă și de un echipament, însă în ochii unui pasionat lucrurile se văd cu totul altfel. ”Este un sport costisitor din foarte multe puncte de vedere. Nu este ca si cum îți cumperi o motocicletă și gata – ai nevoie, de fapt, de o mulțime de alte lucruri. Trebuie să ai accesorii la echipament, motorul trebuie întreținut, trebuie cauciucuri noi – nu e ca la fotbal, cumperi o minge și gata… Dacă vrei să mergi si la curse, trebuie să plătești înscrieri, licențe, asigurări, transport. În cazul meu, la Red Bull Romaniacs, unele din taxe au fost acoperite de sponsori”, adaugă Mario.

Red Bull Romaniacs – o experiență nouă

Pentru Mario, experiența de la Red Bull Romaniacs a fost una cu totul nouă. Ca debutant la cel mai dificil raliu enduro din lume a avut emoții mari. În ciuda dificultății traseului, adolescentul a reușit să obțină locul doi la clasa Bronze.

„Fiind prima oară când particip într-o nouă ramură sportivă de motoare, pot spune că a fost o experiență care mi-a plăcut și, cu siguranță, aș participa din nou. A fost o cursă care a luat sfârșit cu succes pentru mine, sunt foarte fericit de rezultatul obținut. Nu a fost ușor, a existat și puțină frică – eu venind de la motocros -, însă a fost o provocare pe care mă bucur că am acceptat-o. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și m-au sprijinit”, spune Mario.

Pe lângă pasiunea pentru motocros și enduro, el mai face din când în când tenis și baschet.