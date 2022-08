Pentru o cât mai bună sincronizare cu publicul vizitator, care dorește sau nu, după caz, să participe la festivalul ASTRA Rock 2022, Muzeul ASTRA va recurge la unele măsuri speciale. În primul rând, vom ține cont de faptul că Târgul Creatorilor Populari va fi organizat în paralel, chiar în strânsă legătură cu ASTRA Rock. Prin urmare, în perioada 12-14 august vom avea două categorii de public.

Prima este cea din care fac parte vizitatorii muzeului, care vor avea acces în baza biletului sau abonamentului anual, după cum urmează:

– Intrarea principală, nr.1, între orele 08:00 – 16:00

– Intrarea nr.2, Hanul din Tulgheș, între orele 10:00 – 20:00

– intrarea din zona Cacova, între orele 10:00 – 16:00

– Intrarea dinspre Grădina Zoologică Sibiu, între orele 11:00 – 16:00

Un detaliu foarte important, este că după ora 16:00 vizitatorii care nu doresc să participe la Festivalul ASTRA Rock pot vizita doar partea stângă de muzeu, cu acces pe la intrarea nr.2, Hanul din Tulgheș, așa cum reiese din harta de mai jos.

Vizitatorii care doresc să participe la ASTRA Rock vor trebui să achizitioneze biletul de Festival de la casieria principală.

A doua categorie de public este formată din participanții la festival, care au acces in muzeu în baza biletului sau abonamentului de festival, acestea având taxa de vizitare inclusă. Participanții la festival pot folosi pentru acces intrarea nr.1, Pavilionul Muzeal Multicultural, între orele 10:00 – 24:00, dar și Poarta Cacova, între orele 10:00 – 24:00.

Accesul în zona de Festival pentru vizitatorii plătitori de bilete de intrare în muzeu este permis până la ora 17.

Biletele/Abonamentele de Festival pot fi achiziționate în perioada Festivalului ASTRA Rock doar de la Casieria principală din Pavilionul Muzeal Multicultural (Intrarea nr.1 în Muzeul ASTRA).

Cei care participă la ASTRA Rock 2022 trebuie să știe…

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele Tipuri de Bilete:

-Abonament individual pentru 3 zile de festival – garantează participantului autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, 12.08.2022 de la ora 10.00 A.M și până la sfârșitul Festivalului 14.08.2022 ora 02.00 A.M.

-Bilet individual pe zi de festival – garantează participantului autorizat accesul la toate zonele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 10:00 A.M. și până ziua următoare la ora 02.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

-Abonament individual pentru 3 zile de festival pentru posesorii de abonamente anuale de acces in muzeu – garantează participantului autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi 12.08.2022 de la ora 10.00 A.M și până la sfârșitul Festivalului 14.08.2022 ora 02.00 A.M.

-Bilet individual pe zi de festival pentru posesorii de abonamente anuale de acces in muzeu – garantează participantului autorizat accesul la toate zonele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 10:00 A.M. și până ziua următoare la ora 02.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

Biletele pot fi achizitionate online de pe site-ul www.IaBilet.ro și www.astrarock.ro și fizic de la casieria principală a Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului, poarta I, Pavilion Muzeal Multicultural.

Participantii sunt obligati sa părăsească zona de Festival până la ora 02.00 AM, pe la Poarta principală și pe la Poarta Cacova (aceasta se va închide la ora 02.00).

Cât costă biletul de Festival ASTRA Rock?