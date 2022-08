Chiar dacă perioada telefonului fix a trecut, încă se mai folosește. La momentul actual, mai există două milioane de abonați la nivelul întregii țări, dar numărul lor scade de la an la an. Conversațiile sunt în medie de 7 minute pe lună, față de mobil la care pierdem în jur de 5 ore pe lună. Locuitorii din Sibiu se află printre cei mai vorbăreți din țară când vine vorba de telefonul fix. Pe primul loc se află bucureștenii, urmați de regiunea de Cluj, Timiș, Brașov și, bineînțeles, Sibiu.

Pentru cei mici, telefonul cu disc pare un obiect ciudat pentru că nu îl mai vad în casele de astăzi. În schimb le stârnește curiozitatea și au nevoie de instrucțiuni să-l folosească, notează știrileprotv.

Era o vreme când toți își doreau un astfel de aparat. În 1893 a aparut doar în cateva orașe, primul serviciu public de telefonie, cu centrale manuale. Ulterior rețeaua s-a dezvoltat și au apărut telefoanele fixe de tip secretariat. Mult mai târziu, prin anii 80, oamenii de rând așteptau mult și bine până erau conectați.

Puțin peste 2 milioane de români mai au în casă un astfel de aparat, care poate fi găsit și în magazinele de antichități. Costa însă și 400 de lei în funcție de data de fabricație.

Iar interesul scade de la an la an. Doar anul trecut numărul abonaților a scăzut cu 16% față de 2020. Un român vorbește în medie 7 minute pe lună la telefonul fix, adică are doar două apeluri.