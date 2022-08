Cel puţin cinci rachete lansate de armata chineză în cursul exerciţiilor militare de amploare lansate în jurul Taiwanului ca reacţie la vizita lui Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, au căzut în apropierea Japoniei.

Ministerul Apărării de la Tokyo a comunicat că cinci rachete chineze au căzut în zona economică exclusivă a Japoniei. Guvernul Japoniei a transmis o notă de protest Chinei, conform cotidianului La Repubblica.

