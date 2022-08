Primarul Sibiului, Astrid Fodor s-a întâlnit cu președintele FC Hermannstadt, Dani Coman pentru a discuta probleme financiare a clubului sibian.

„Așa cum am informat publicul în cadrul unei emisiuni televizate, astăzi am avut o întâlnire informativă cu doamna Astrid Fodor, primarul Sibiului. Precizez că domnia sa a cerut această întrevedere, ca reacție a intervenției mele de la finalul meciului de luni cu F.C.Botoșani . Pe lângă acest caracter informativ/ profesional, pot spune că pe parcurs întâlnirea a dobândit o latură constructivă. Am avut ocazia să expun unele situații de bun augur pe care alte cluburi sportive din România le exercită, în condiții de bună practică și de transparență. În toate cazurile expuse vorbim despre echipe care au reușit performanțe notabile în sportul românesc, asta fiindcă au avut asigurată liniștea financiară. Am apreciat faptul că toate argumentele expuse mi-au fost ascultate și luate la cunoștință pentru a fi analizate. Consider că am găsit înțelegere din partea doamnei primar Fodor și am convingerea că după această întâlnire situația A.F.C.Hermannstadt se va imbunătăți în viitorul apropiat.” se arată într-un comunicat emis de clubul FC Hermannstadt.