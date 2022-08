În prima zi la Untold au fost peste 85.000 de festivalieri.

Universul magic UNTOLD și-a deschis ieri porțile pentru un nou capitol, al șaptelea din povestea trăită, în prima zi de festival, de peste 85.000 de participanți veniți din toată lumea.

Cluj-Arena a fost locul care a oferit câteva dintre premierele pregătite de creatorii UNTOLD.

Danezul MORTEN, care a marcat cea mai puternică nouă intrare în DJ Mag Top 100, direct pe locul 39, a electrizat atmosfera din mainstage-ul UNTOLD cu sound-ul Future Rave.

,,Mi-am dorit atât de mult să ajung aici! Am văzut o filmare cu drona făcută de bunul meu prieten David Guetta și am fost uluit. Acum sunt aici, parte din această poveste extraordinară! UNTOLD pe locul cinci în lume? Sunteți siguri? E în primele trei festivaluri din lume!”, a declarat MORTEN.

DJ set-ul danezului, un artist care a pus bazele unui nou gen în muzica electronică, FUTURE RAVE, a entuziasmat zecile de mii de fani ai festivalului UNTOLD.

De la versiunea remix pentru clasicul ,,Titanium” până la succesele lansate alături de partenerul său, David Guetta, ,,Impossible”, ,,Kill Me Slow”, ,,Never Be Alone”, ,,Permanence” sau ,,Make It To Heaven”, fiecare moment din live-ul lui MORTEN a fost energie pură. DJ-ul a ieșit în mijlocul fanilor UNTOLD, a dansat alături de aceștia și și-a încheiat momentul de pe mainstage mulțumindu-le fanilor pentru susținere și pentru energia frumoasă.

UNTOLD, anul viitor voi cere 30 de torturi pentru că 10 nu sunt suficiente!”, acestea au fost cuvintele lui Steve Aoki după tradiționalul „Cake Me!”, unul dintre cele mai așteptate momente din set-ul DJ-ului din Statele Unite.

Steve Aoki, aflat în top 10 cei mai mari DJ-i ai lumii, conform DJ Mag Top 100, a pregătit un set special, realizat în exclusivitate pentru fanii festivalului UNTOLD, în care a prezentat și o premieră, ,,The Whistle”, viitorul său single, piesă la care a lucrat cu Timmy Trumpet.

,,Sunt extrem de atașat de acest festival, m-a ajutat enorm în cariera mea. M-a ajutat să cresc ca artist, iar pentru acest lucru, vă mulțumesc!”, a spus Aoki, care a creat și un Yat, un șir de unul până la cinci emoji-uri, care poate fi folosit ca nume de utilizator digital, pentru festivalul UNTOLD: Contele Dracula, un vrăjitor, o notă muzicală și un alchimist.

Pe mainstage-ul festivalului UNTOLD, Claptone a fost primit cu mult entuziasm la ceremonia de deschidere a festivalului, mulți dintre fanii DJ-ului au purtat masca aurie, care e asociată cu identitatea ascunsă a germanului. O altă apariție în premieră pentru festivalul UNTOLD a fost act-ul trance britanic Above & Beyond.

,,Dacă și voi ați vedea ce vedem noi de aici de pe scenă, ați ști că există un singur cuvânt pentru a descrie momentul: EPIC”, acesta a fost mesajul transmis fanilor de membrii Above & Beyond.

Cei mai cunoscuți artiști români au ajuns pe Cluj-Arena, INNA a avut un show live în care toată lumea de la mainstage a cântat și a dansat împreună cu artista care a doborât un record de vizualizări pe YouTube. Irina Rimes, Surorile Osoianu și David Ciente au reușit să aducă emoție autentic românească cu un live care a combinat elemente din folclorul românesc cu elemente din pop și muzică electronică.

Experiența UNTOLD a fost completată pe mainstage de Partydul Kiss FM care a oferit un moment surpriză: reunirea după 20 de ani a trupei Gaz pe Foc. Programul la scena principală s-a încheiat cu show-ul lui Manuel Riva.

Artiștii de la Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tramvai și

Retro Party au adunat zeci de mii de fani în prima zi de UNTOLD.

Scena Alchemy a fost creată special pentru iubitorii genurilor rap, trap,

breakbeat sau dubstep.

Paraziții, Macanache, Șuie Paparude, Mario Glass & Bvcovia au inclus în live-ul lor o piesă în premieră pentru fanii UNTOLD, Groove Hustlaz, francezul Malaa și Noisia, în formula DJ Set, au activat una dintre cele mai iubite scene din festival.

UNTOLD oferă la fiecare ediție diversitate în stilurile muzicale, iar cultura underground techno are scena ei în festival. În prima zi, pe scena Galaxy au ajuns: DJEFF, Mahony, Raresh și Jamie Jones B2B Loco Dice.

În această seară mainstage-ul UNTOLD, eveniment care ocupă locul 5 în lume la categoria Best Electronic Festival conform Viberate, va fi deschis de olandezul Chico Rose urmat de Dirty Nano, americanul Gryffin și G-Eazy – două premiere pentru festivalul UNTOLD, Damian & Brothers, Paul Kalkbrenner LIVE, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike și Bassjackers.

Tot în această seară, pe scena Time vor urca pentru prima oară Andreea Esca & Otravă și Andi Moisescu.

Fanii pot intra în festival începând cu ora 14:00. Detalii pe untold.com și în aplicația mobilă UNTOLD.