Patru persoane au fost grav rănite joi seară după ce au fost lovite de trăsnet în imediata apropiere a Casei Albe.

Două femei şi doi bărbaţi care se aflau în parcul public ce se învecinează cu reşedinţa preşedintelui SUA au fost loviți de trăsnet și au „răni care ar putea fi mortale”, potrivit pompierilor din Washington. Cele patru victime au fost internate la spital în stare critică, relatează Digi24.

Fotografii difuzate de pompieri arată un număr mare de maşini de salvare chiar în faţa gardurilor Casei Albe, în timp ce furtuna continua să se dezlănțuie asupra Washingtonului.

Victimele se aflau în Piața Lafayette, care se află vizavi de Casa Albă, în apropierea statuii centrale a fostului președinte Andrew Jackson și a unui copac, sub care s-au adăpostit, relatează CNN.

Capitala americană a fost lovită de o furtună puternică, cu descărcări electrice, în jurul orei 19:00. Momentul în care un trăsnet lovește zona a fost surprins de o cameră meteo:

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022