F.C.Hermannstadt va juca pe teren propriu, în etapa nr.4 din Superliga, împotriva celor de la F.C.Voluntari.

Ilfovenii vin după două victorii și o înfrângere la limită în primele trei etape, în timp ce sibienii au obținut o victorie și două rezultate de egalitate. Cele două echipe s-au întâlnit până acum de 13 ori în toate competițiile, 6 meciuri fiind câștigate de FCH, 4 de F.C.Voluntari, alte 3 partide încheindu-se la egalitate. Din lotul FCH sunt incerți fundașul central Florin Bejan și playmaker-ul Ionuț Năstăsie.

,,Am ajuns în etapa 4, după ce am avut un început bun. Ne dorim să ieșim și de această dată cu fruntea sus. Jucăm contra unei echipe care din punctul meu de vedere a fost surpriza campionatului trecut. Au format o echipă de play-off. Dacă le-au plecat câțiva jucători foarte valoroși, au venit în locul lor alții la fel de valoroși. Au un lot numeric important, au un sistem de joc interesant, joacă cu trei apărători, cu un joc mai direct decât alte echipe. Probabil acesta este stilul lui Liviu Ciobotariu. Dacă vom avea cel puțin aceeași atitudine ca la ultimele meciuri, dar ridicând nivelul de concentrare și cu puțin mai multă încredere – vom face un meci foarte bun. În privința fotbaliștilor incerți – sunt probleme normale, început de campionat, foarte cald, pe lipsa de asta de hidratare, era normal să apară acest gen de contracturi, întinderi. Până acum nu am avut probleme, dar se pare că au fost ceva situații la antrenament, nu în timpul jocurilor.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal A.F.C.Hermannstadt

Atât Marius Măldărășanu, antrenorul principal, cât și Petrișor Petrescu, căpitanul echipei, au comentat situația actuală din punct de vedere financiar al FCH, dar și faptul că până în prezent au fost vândute în jur de 200 bilete pentru meciul din etapa 4 Superliga.

,,Aproape fiecare antrenament îl începem discutând despre bani. Nu mi se pare normal! Ni se tot promit lucruri și chiar am fost înțelegători. Suntem un grup foarte frumos, foarte unit și doar pe baza acestui criteriu am reușit să promovăm și să avem aceste rezultate bune în acest început de sezon. Nu este vina suporterilor că s-au vândut atât de puține bilete, mai ales că s-a tot schimbat ziua și ora de disputare. Sunt convins că ne vor susține de aceasă, iar cei care pot o vor face și pe stadion.”, a declarat Petrișor Petrescu, căpitan A.F.C.Hermannstadt

,,Din luna septembrie (2021) la FCH există o vorbă: <<o să fie bine>>. Ni s-a spus că în ziua meciului cu Voluntari vor intra banii din drepturile TV, iar în ziua următoare vor fi făcute niște plăți. Atunci vom vedea cât de bine va fi. Avem meci în Superliga și măcar cu o zi înainte trebuie să ne debarasăm de aceste lucruri. Este o situație destul de grea, dar nu suporterii trebuie să ajute cu bani.” a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal A.F.C.Hermannstadt

A.F.C.Hermannstadt vs F.C.Voluntari va avea loc luni, 8 august, ora 18, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș.