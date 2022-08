Muzeul ASTRA organziează în perioada 9-12 august 2022, între orele 10.00-13.00, 14.00-18.00, evenimentul Copac.Lemn. Animă ASTRA!. Acesta va avea loc în spațiul numit Crângul din Apusei, la gospodăria Goiești, din județul Alba, unde va fi amenajat un atelier de confecționare a instrumentarului pentru grădină și sisteme de cultivare a plantelor în spații neconvenționale, specifice mediului rural și urban. Atelierul respectiv va fi susținut și supervizat de către un meșter tâmplar originar din Munții Apuseni, satul Avram Iancu.

,,Atelierele de prelucrare a lemnului ilustrează modalitatea de confecționare a cozilor din lemn pentru uneltele de grădină și a răsadnițelor pentru pentru germinat, sub îndrumarea meșterului, tâmplar din tată–n fiu, Nicolae Belei. Acesta va spune vizitatorilor din Muzeul ASTRA povestea obiectelor de grădină, din gospodăria rurală și urbană, alături de prezentarea instrumentelor cu care realizează aceste lucruri meșteșugite și folositoare. Răsadnițele și lăzile de compost se confecționează din lemn, de obicei de esență tare pentru a asigura o folosire mai îndelungată. Semințele sunt plantate în aceste spații special create și așezate într-o zonă cu lumină din abundență, la temperatura substratului de 22-26 grade C, cu umiditate adecvată. Pentru asigurarea temperaturii în răsadniță, se folosește îngrășământ natural, așezat sub stratul de pământ. Răsadnițele au un rol foarte important în agricultură, oferind plantei o perioada de dezvoltare avansată pentru obținerea unei producții timpurii.”, a declarat Raluca Iliuț, muzeograf Muzeul ASTRA.

Programul Animă ASTRA! are ca scop implicarea activă a vizitatorilor Muzeului ASTRA, care au prilejul de a comunica direct cu meșterii, de a învăța și apoi de a exersa aptitudinile dobândite.

Evenimentul face parte din Animă ASTRA!, proiect cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Culturală 2022.