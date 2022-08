Fiscul a început executarea silită a Dianei Şoşoacă, a transmis, luni, şeful ANAF Lucian Heiuş, în cadrul unei conferințe de presă ce prezenta bilanțul din ultima peroadă a inspectorilor fiscali.

Pentru că nu și-a achitat obligațiile către bugetul de stat, i s-a pus poprire pe conturile bancare şi i se va reţine o treime din indemnizaţia de parlamentar, a anunţat şeful ANAF, relatează EuropaFM.

Lucian Heiuş spune că senatoarea are un comportament ca al oricărui alt contribuabil rău platnic:

„În loc să-și achite obligațiile pe care le are, găsește, inventează dușmani și lansează și scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei. Doamna senator Șoșoacă a intrat în executare silită, i-a fost emisă somația, nu a achitat, s-a început executarea silită prin proprirea conturilor bancare și emiterea unei adrese către Senatul României prin care i se solicită să i se rețină așa cum prevede legea o treime din indemnizația de senator până la concurența sumei pe care o are de plată către bugetul de stat.”