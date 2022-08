Mai e puțin până începe noul an școlar. Elevii deja simt emoții când se gândesc că se reîntorc în sălile de clasă, deoarece îi așteaptă destul de multe schimbări anul acesta. Spre exemplu, elevii nu mai pot fi exmatriculați, iar părinții nu mai pot strânge bani pentru cadourile profesorilor.

Anul școlar 2022 – 2023 începe în toamnă, pe data de 5 septembrie, data la care toți elevii și copiii de grădiniță din România vor învăța în noua formă, cea pe module. Doar anul universitar rămâne neschimbat ca structură, notează spynews.ro.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial din luna aprilie, anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, fiind cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel care a trecut. „Școala altfel” și noua „Săptămână verde” au loc în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Nu este permis ca cele două programe să fie planificate în același interval de cursuri. De altfel, va exista și o săptămână de vacanță pentru toți elevii și copiii de grădiniță, cuprinsă între 22-30 octombrie 2022.

Structura anului școlar 2022 – 2023

Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;

vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

De altfel, să nu uităm că există și excepții. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023; pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023, iar pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a); pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023, iar pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.