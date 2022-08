Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului Sibiu, în colaborare cu Societatea Comerciala DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str.

Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință următoarele:

– în perioada 11-19.08.2022, in funcție de condițiile meteorologice, se vor desfășura lucrări de DERATIZARE (combaterea rozatoarelor) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Produsul utilizat in cadrul lucrărilor de deratizare este Varat Block.

Antidot în caz de ingerare accidentală: Vitamina K1 In cazul condițiilor meteo nefavorabile termenul de executare a

lucrărilor va fi prelungit/decalat.