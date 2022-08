Federaţia Română de Schi Nautic şi Wakeboard organizează prima competiţie internaţională de Cable Wakeboard din România, Sibiu Wake Trophy. Sâmbătă, 13 august, Lacul Binder din Sibiu aşteaptă atleţi din întreaga lume la prima competiţie oficială din ţara noastră. Sportivii se vor întrece pentru un loc pe podium la următoarele categorii: Open, Juniori, Masters, Wakeskate.

Şi-au anunţat participarea sportivi de renume precum: Max Milde (GER) – Campion European, Oliver Orban (HUN) – Campion European şi Mondial, Julia Lupij (POL) – Numărul 1 în clasamentul mondial, Marko Gacic (CRO) – Numărul 3 în clasamentul mondial.

Odată cu acest eveniment, România este pusă pe harta internaţională a competiţiilor de wakeboard, planul fiind ca Sibiu

Wake Trophy să devină o tradiţie.

Concursul marchează patru momente importante şi în premieră pentru sportul românesc:

1. Înfiinţarea Federaţiei Române de Schi Nautic şi Wakeboard

FRSW a fost înfiinţată anul acesta prin asocierea cluburilor sportive existente şi este condusă de Ioana Goncea, în calitate de preşedinte. Sportivă de performanţă, Ioana Goncea a bifat multiple participări în cadrul competiţiilor internaţionale de profil, Campionate Europene şi Mondiale, fiind unul dintre pionierii acestui sport în România.

2. Organizarea competiţiei interna?ionale de patru stele, Sibiu Wake Trophy

Este prima competiţie internaţională de cable wakeboard recunoscută de Federaţia Internaţională de Schi Nautic şi Wakeboard – IWWF organizată în România, fiind a doua ca relevanţă după Campionatele Mondiale şi Europene de profil.

3. Recunoaşterea şi includerea disciplinei sportive standing cable wakeboarding pentru persoanele cu dizabilităţi în premieră internaţională, la Sibiu Wake Trophy vor avea loc sesiuni demonstrative la care vor participa două persoane cu dizabilităţi din categoria standing cable wakeboarding, respectiv sportivii Sophie Loubet şi Mihăiţă Papară (primul sportiv cu handicap din România la disciplina snowboard, participant la Jocurile Paralimpice de Iarnă din China 2022 şi Coreea de Sud 2018).

Obiectivul acestei acţiuni este de a obţine recunoaşterea şi includerea disciplinei sportive standing cable wakeboarding în cadrul competiţiilor organizate sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi Nautic şi Wakeboard, precum Campionatele Europene şi Mondiale.

4. Deschiderea Complexului Lacul lui Binder

Complexul Lacul lui Binder este un proiect unic pentru România din perspectiva faptului că administraţia locală a reuşit fructificarea inteligentă şi eficientă a luciului de apă existent. A transformat o zonă dezafectată într-un complex sportiv nautic la standarde internaţionale, redând astfel Lacul lui Binder locuitorilor, copiilor şi sportivilor de performanţă, fiind un exemplu unic de strategie locală.

‘Mă bucur de şansa pe care am primit-o, care are atât de multe implicaţii pozitive. Pe de o parte, demonstrează instituţiilor abilitate, de la noi şi internaţionale, de ce suntem capabili. Pe de altă parte, dovedeşte interesul crescând al publicului din România pentru aceste sporturi şi potenţialul lor de promovare şi dezvoltare. Şi nu în ultimul rând, confirmă faptul că pasiunea adevărată poate muta munţii. Am obţinut într-un timp relativ scurt şi performanţe, şi statutul oficial la nivel naţional şi internaţional, iar toate acestea au fost posibile printr-un efort comun al tuturor iubitorilor de schi nautic şi wakeboard de la noi’, a declarat Ioana Goncea, preşedinte FRSW.

Programul evenimentului

Vineri, 12 august, 16:00 – 20:00 – antrenamente oficiale

Sâmbătă, 13 august, 09:00 – 20:00 – Calificări şi Finale la toate categoriile

Duminică, 14 august – Safety Day – măsură de siguranţă în cazul în care apare orice situaţie neprevăzută

Sibiu Wake Trophy este cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu, iar locul de desfăşurare, Complexul Lacul lui Binder, este amplasat la cinci minute de centrul istoric al oraşului. Biletele de acces costă 15 lei pentru adulţi şi 5 lei pentru copii, iar achiziţionarea acestora se poate face de la intrarea în Complexul Lacul lui Binder.