După lansarea în cadrul Feeric Fashion Week a propriei colecții de haine alături de Raluca Coșăreanu, designer local, Promenada Sibiu deschide pentru public larg o expoziție cu toate ținutele Synergia, dar și cu imagini ce ilustrează procesul creativ, de la schițe de producție, la poze din timpul defilărilor. Cei ce vor să afle mai multe detalii despre colecție, dar și moda locală sau antreprenoriatul creativ, sunt invitați să descopere toate detaliile alături de Raluca Coșăreanu, în cele ce urmează.

Ne poţi descrie pe scurt noua colecţie realizată alături de Promenada Sibiu?

Colecția ,,Synergia,, conturează un personaj feminin versatil cu un stil vestimentar unic. Este formată din 14 ținute și are ca inspirație identitatea vizuală Promenada Sibiu, mai exact jocul cromatic dat de cele 5 culori : roșu, albastru, verde, galben, orange, ce se găsesc, de altfel și în grafica special concepută, cât și în accesoriile contemporane, minimaliste realizate cu noile tehnologii.

Cum ai „construit” această colecție? De unde vine inspirația?

Inspirația a venit treptat: lucrând, folosind tot ce mă înconjoară: de la natură la oameni, texturi, culori, până la stări și emotii. Primul pas în realizarea colecției a fost o documentare în ce privește identitatea vizuală Promenada Sibiu. Jocul cromatic prezent în logo a fost cheie în realizarea patternului compus din linii si elemente geometrice combinate într-un stil urban plin de culoare, ce a dat unitate colecției. Spațialitatea se ascunde în conceptul accesoriilor care, desfășurate, se constituie într-un contur de oraș. Cheia de citire este însăși harta Sibiului. Astfel, întreaga colecție are la bază spațiul în care ne aflăm, Sibiul.

Cum se îmbină background-ul tău de designer vestimentar cu restul direcțiilor artistice pe care le urmezi? În ce fel au fost influențate creaţiile din colecția SYNERGIA de aceste direcții?

Partea creativă, designul vestimentar și dorința artistică au pornit de la mama, ce mi-a transmis pasiunea pentru artă, pictură, sculptură încă de cand eram mică. Am urmat Facultatea de Arte și Design din Cluj- Napoca unde, datorită profesorilor, am reușit să mă descopăr și să privesc lumea modei cu alți ochi. Am început sa lucrez pe ideea de produs vestimentar ca element artistic unic, ce transmite emoții, astfel că am participat la realizarea a numeroase proiecte scenografice ale artistului vizual Alexandru Cînean.

Prin colecția SYNERGIA am reușit să aduc la suprafață un personaj ce transmite emoție. Cadrul minunat în care a avut loc prezentarea și momentul apusului de soare au făcut ca siluetele delicate ale modelelor să plutească și să amplifice rolul fiecărui element prezent în ținuta vestimentară.

Care este drumul pe care îl parcurgi de la o idee și până la obiectul vestimentar propriu-zis?

Realizarea unei piese vestimentare este un proces complex care necesită multă atenție la detalii. Inspirația este un prim pas și constă în punerea în ordine a ideilor pentru ca la final să poți contura o schiță a produsului. Apoi încerc să construiesc un ghid vizual sub formă de mood board ce conține o selecție de culori, imprimeuri, precum și modele ale unor piese vestimentare din reviste sau articole care m-au inspirat în momentul respectiv și reușesc sa formeze o imagine clară, de ansamblu a colecției. Urmează schița tehnică și tiparele – cea mai importantă etapă în transpunerea produsului vestimentar final.

Cum e industria locală de fashion și cum te poți pregăti pentru un viitor în antreprenoriatul creativ?

Industria locală de fashion este destul de solidă și anual apar mici producători care influențează piața cu ajutorul produselor unicat, concentrate pe ideea de sustenabilitate și folosirea de materiale naturale. Cred că suntem din ce în ce mai deschiși spre nou, mai preocupați de partea estetica , de îmbrăcăminte și de mesajul pe care dorim sa îl transmitem prin intermediu acesteia.

Pentru un viitor în antreprenoriatul creativ ai nevoie de o serie de caracteristici esențiale precum : viziune, curaj, adaptabilitate , pasiune, optimism și creativitate. Un antreprenor trebuie să fie preocupat de viitor să aibă un mod de viață activ, creativ, dinamic și provocator. Să fie deschis la experiențe noi si să se implice trup si suflet în proiectele pe care le face.

Care este outfitul tău preferat din colecția SYNERGIA?

Outfitul preferat din colecția „Synergia” este prima ținuta formată din 3 piese (vesta deconstruită, bluza asimetrică și pantalonul lejer). Este o ținuta ce conturează foarte bine stilul personal, unde dinamica materialelor și imprimeurile grafice capată noi valențe și modalități de expresie.

Întrebare de inspirație: O regulă de stil pentru femeile din România.

O regulă de stil pentru femeile din România este să se indentifice în ceea ce poartă și să se îmbrace într-un mod conștient. Haina poate fi considerată un “alt strat al sufletului” în măsura în care ea conține mesaje emoționale care implică repere spirituale sau trimiteri la relația cu tradiția.

Colecția SYNERGIA poate fi descoperită până pe 30 septembrie, în cadrul centrului comercial, la etajul 1, lângă magazinul Orange. Accesul este gratuit pentru toți vizitatorii. Nici utilizatorii SPOT nu au fost uitați: pentru aceștia, Promenda Sibiu pregătește în curând multe surprize și premii garantate.

Mai multe informații despre eveniment, dar și despre alte activități și campanii ale centrului comercial se regăsesc pe site-ul www.promenadasibiu.ro