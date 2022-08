11 august 2022 este ziua când poate fi văzută ultima superlună a anului, practic momentul când orbita Lunii se află în cel mai apropiat punct de Pământ în timpul unei luni pline, potrivit Fox News.

Cine ratează momentul principal pentru a privi luna, care va veni la ora 21:36 p.m. ET (1:36 a.m. GMT), poate vedea o lună aproape plină pe 10 și 12 august, informează Mediafax.

Aceasta este ultima șansă din an de a prinde o superlună. Potrivit NASA, o superlună are loc atunci când orbita Lunii se află în cel mai apropiat punct de Pământ în timpul unei luni pline. În fiecare an, există între trei și patru superluni.

Apropierea și plinătatea lunii în momentul unei superluni o face mai strălucitoare și mai mare decât în mod normal.

De ce este această lună specială numită și luna sturion? Luna sturionului este de fapt numită după peștii sturioni care erau adesea prinși în această perioadă a anului în Marile Lacuri și în Lacul Champlain. Acești pești datează de milioane de ani, sunt de dimensiuni uriașe și pot avea până la trei metri lungime.

Potrivit NASA, nu va mai fi o altă superlună până la 1 august anul viitor, așa că 11 august este ultima șansă de a vedea superluna din acest an.

Următoarea lună plină este luna recoltei, care va străluci pe cer pe 10 septembrie 2022.