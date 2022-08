În Eruopa, există peste 250 de locuri de muncă la dispoziția sibienilor, anunță Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 256 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Belgia – 96 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat în agricultură (lucrători care culeg fructe tari pere, mere, etc.), muncitor necalificat în agricultură (lucrători care culeg fructe moi -fructe de pădure), muncitor necalificat în agricultură (lucrători care recoltează legume în aer liber: conopidă,praz), muncitor necalificat în agricultură (lucrători in activităţi din pepinieră, taiere copaci, etc), ospătar;

Danemarca – 5 locuri de muncă pentru: alpinist utilitar, instalator ţevi, montator schele, – izolator;

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: muncitor in producţie pentru elemente din beton;

Germania – 30 locuri de muncă pentru: educatoare/educator, încărcător/sortator corespondenţă, curier colete şi scrisori, şofer camion;

Malta – 2 locuri de muncă pentru: farmacist;

Norvegia – 55 locuri de muncă pentru: sticlar/artizan sticlă, sticlar/şlefuitor sticlă, muncitor în producţie, tehnician dentar, instalator sanitar, frizer tradiţional,tâmplar;

Olanda – 31 locuri de muncă pentru: legumicultor, culegător mere şi pere, muncitor în pepiniera de flori în seră, culegător pere, culegător salată, stivuitorist;

Polonia – 27 locuri de muncă pentru: operator CNC, lăcătuş, sudor MIG/MAG sau gaz, strungar/frezor, lăcuitor/vopsitor, operator maşina CNC (pentru candidaţii fără experienţă se oferă training), asistent producţie, muncitor depozit – operator stivuitor, operator maşina, zidar .

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.eures.anofm.ro.