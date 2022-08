O mulțime de activități vor avea loc, în acest sfârșit de săptămână, în județul Sibiu. Este organizat un festivalul Astra Rock, sunt planificate petreceri și concerte, dar și ateliere în muzeul în aer liber la care pot participa atât cei mici, cât și cei mari.

Cap de afiș în ceea ce privește evenimentele organizate în acest weekend este „ASTRA Rock”. Aflat la prima ediție, este cel mai nou și promițător festival din România și se adresează în egală măsură iubitorilor de muzică bună și celor care vor să petreacă timp de calitate în atmosfera unui eveniment live de talie internațională, dar și să se bucure de natură și activități conexe împreună cu familia. Sâmbătă, 13 august, germanii de la Guano Apes vor concerta în cadrul festivalului. Pe scena din Dumbrava Sibiului vor mai urca, în weekend,The Motans, Dirty Shirt, Coma, Luna Amară, Dora Gaitanovici și I‘m the Trip.

Programul festivalului arată astfel:

Vineri, 12 august

19:00 – Dora Gaitanovici

20:30 – Luna Amară

22:30 – The Motans

Sâmbătă, 13 august

19:00 – I‘m the Trip

20:30 – Coma

22:30 – Guano Apes

Duminică, 14 august

19:00 – Revolver

20:30 – Iarba Fiarelor

22:00 – Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra

Pe lângă distracția garantată, sibienii se pot relaxa tot în muzeul în aer liber și în cadrul evenimentelor ce au loc de Sfânta Maria. În perioada 13– 15 august 2022, orele 10.00 – 13.00, respectiv 14.00 – 18.00, în spațiul expozițional definit de Crângul din Apuseni (Gospodăria Goești, județul Alba), în cadrul atelierelor de confecționare a mobilierului arhaic pentru păstrarea hranei, Muzeul va găzdui pe meșterii Nicolae și Rodica Belei.

Totodată, Târgul Creatorilor Populari va reuni în Muzeul în aer liber, în perioada 12-15 august, între orele 10,00-18,00 177 de meşteri tradiţionali, Aceştia vor expune creaţiile proprii pe 142 de standuri special amenajate. De asemenea, în acelaşi cadru meşterii vor organiza 10 ateliere interactive meşteşugăreşti de prelucrare a lemnului, împletit paie, olărit, utilizând resurse 100% naturale. Zona în care vor fi prezenţi meşterii este cea din partea dreaptă a lacului din Muzeul în aer liber, între Aleea Pivelor şi sectorul Lemn (Crângul din Apuseni – Biserica din Bezded).

Puteți petrece câteva ore relaxante și la CineGold din cadru Promenada Sibiu. Aici vedeți cele mai noi filme rulate pe imensele ecrane. Trenul Asasinilor, Animăluțe Furioase: Legenda lui Hank, Bestia, Minions: The Rise of Gru, Thor: Love and Thunder, Elvis, Cruciada Copiilor, sunt doar câteca dintre filmele care rulează în weekend la CineGold.

Tot în acest weekend au loc și o serie de petreceri. Seria „Summer Nights” continuă vineri și sâmbătă în Cotton. Cipi Hampu și Alex Zara sunt DJ-ii care vor întreține atmosfera până în zorii zolei.

În toiul verii, puteți lua parte la distracție la munte, căci la Arena Platoș Păltiniș are loc, vineri seara, o petrecere. „De când am construit terasa superbă de la Apresky, pe platoul unde rulează Făgărașii 24 de ore pe zi, visăm să facem din când în când câte o petrecere pe gustul nostru. Cu muzică bună, la răcoare sub cerul liber, și din când în când, cu câte un shot. Vara asta îi dăm drumul. În fiecare lună vom avea la Arena Platoș Păltiniș câte un party, sperăm că în serile cu lună plină. Cel de-al treilea Full Moon Party se petrece pe 12 august. De la ora 20 urcăm cu telescaunul spre terasa cu vedere asupra Sibiului și superbilor munți Făgăraș de la Apresky. E party retro, nu cu Justin Bieber și din ăștia. De muzică se ocupă DJ Dosta, într-o seară în care sperăm să prindem lună plină, să meargă bine cu focul de tabără”, spun organizatorii.

Pe acoperișul Sălii Thalia, Filarmonica de Stat Sibiu organizează un concert inedit. „Din 4 și până pe 14 august, Filarmonica de Stat Sibiu vă invită la un eveniment inedit, ce va transforma din nou Strada Cetății în cel mai frumos loc din Sibiu pentru a petrece serile lungi de vară. Concertele vor avea loc pe acoperișul Sălii Thalia, ce oferă o panoramă superbă asupra orașului, în special la ora apusului, când vor avea loc evenimentele. Programul muzical este unul divers, reunind artiști români cunoscuți, care aduc la Sibiu cu această ocazie lucrări și concerte clasice și contemporane”, spun organizatorii.

De vineri și până duminică are loc festivalul Holzstock în curtea bisericii fortificate din Hosman. Vor urca pe scenă The Mono Jacks, Argatu și Moș Martin, Basska, Orkid și mulți alții. Vineri, cei care vor să ajungă la acest festival, pot merge cu mocănița care circulă pe Valea Hârtibaciului. De la ora 17:00 are loc îmbarcarea, călătoria având loc pe acorduri de chitară. „Prin această ediție a Serenadei de chitară ne propunem să valorificăm potențialul patrimoniului din zona rurală Hosman-Cornățel, devenind cadrul unor cântări de grup la chitară, în stil folk-rock. În acest mod, cântatul la chitară este savurat într-un nou mod, printr-o experiență completă, bazată pe spiritul de drumeție, pe cunoașterea locurilor din împrejurimile Sibiului și a oamenilor care le fac speciale, dar mai ales pe consolidarea comunității chitariștilor”, spun organizatorii.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România revine în vârf de sezon estival în Piața Mare din Sibiu, între 12 și 16 august. Vechiul și atât de îndrăgitul centru istoric al orașului va găzdui în următoarele zile tot ce e mai nou și mai atractiv pe piața de carte din România, îmbogățind astfel cu un nou punct de maxim interes programul sibienilor și al celor care vor alege să petreacă aici câteva zile de vacanță.

Pentru cei mici, Orașul Artiștilor a pregătit o serie de ateliere pe platoul din fața Turnului Sfatului din Sibiu. Evenimentul este dedicat familiilor – astfel că și părinții pot lua parte la aceste ateliere.