Pentru că minivacanța de Sfânta Maria bate la ușă iar majoritatea au ales muntele anul acesta, îți vom prezenta top cinci activități pe care le poți face la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în cazul în care ajungi pe aici.

Orașul Sibiu este foarte vizitat. Primește cu sufletul deschis și străinii. Este un centru cultural și economic din sudul Transilvaniei și a fost apitală Culturală Europeană împreună cu orașul Luxemburg în anul 2007.

Așadar, să vedem ce poți face dacă ajungi la Sibiu.

Podul Minciunilor

Cu siguranță nu trebuie să ratezi Podul Minciunilor. Acesta este o pasarelă pietonală din centrul istoric și reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din orașul transilvănean.

Legenda spune că Podul Minciunilor ar avea urechi și puteri extraordinare, iar orice minciună spusă aici se va afla în cele din urmă.

Muzeul Brukenthal

Muzeul Brukenthal este cel mai vechi muzeu din România și cel mai mare din sud-estul Europei, fiind deschis de mai bine de 200 de ani. Totodată, acest muzeu este primul din România care a primit Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural Europa Nostra în 2010, dar și primul muzeu de la noi care a fost admis în Clubul de Excelență The Best in Heriage, scrie libertatea.ro. Astfel, datorită tuturor acestor particularități, muzeul este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Sibiu, notează wowbiz.ro.

Stațiunea Păltiniș

Trebuie să vizitezi neapărat și Stațiunea Păltiniș dacă tot ajungi la Sibiu. Aceasta se află la aproximativ 32 de km de oraș, iar dacă tot ajungi, poți vizita Schitul și Casa memorială Constantin Noica.

În funcție de anotimpul în care ajungi poți fie să practici sporturi de iarnă, fie să pleci într-o drumeție. Ambele te vor apropia de natură și te vor încărca cu energie.

Turnul Dulgherilor

Turnul Dulgherilor reprezintă unul dintre cele mai vechi obiective turistice ale Sibiului. A fost construit încă din ecolul al XIV-lea și face parte din cea de-a treia centură de fortificații a orașului.

Desigur, orașul Sibiu este foarte ofertant și oricât de mult timp v-ați aloca pentru a-l descoperi nu ar fi suficient pentru a-i admira toate minunățiile. În Sibiu puteți încerca preparate tradiționale și băuturi autentice, făcute după rețete vechi de sute de ani.

Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor sau „Zidul cu Ace” te conduce spre o superbă atmosferă medievală. Este construit din ărămidă și piatră și prin faptul că face legătura între Orașul de Jos și Orașul de Sus prin diverse ramificații de scări și arcade.