A fost haos vineri seara (n.r. 12 august) pe Valea Oltului, pe drumul către Sibiu. S-au parcurs 4-5 kilometri într-o oră! Toată această aglomerație s-a format, deoarece a început minivacanța de Sfânta Marie, iar foarte mulți turiști anul acesta, au ales România. Și cum altfel să înceapă o minivacanță, decât cu stres și nervi, din cauza drumurilor de la noi din țară și a aglomerației?

Jurnalistul de la B1TV, Ștefan Etveș, a fost și el printre șoferii prinși în aglomerația infernală.

Întrebat unde se află și de cât timp este acolo, Ștefan Etveș a povestit: „Sunt la 30 de kilometri de Sibiu, pe Valea Oltului – „valea groazei”, spun oamenii din jurul meu. De o oră aproximativ stăm pe loc. Am parcurs în cele 45 de minute doi kilometri sau trei kilometri. Acum sunt exact în dreptul kilometrului 29 și am încercat să văd ce se întâmplă, în contextul în care România e blocată pe drumurile noastre în acest moment și, practic, de la kilometrul 32-33 spre Sibiu este totul blocat. Am întrebat CNAIR ce se întâmplă, am înțeles că sunt două lucrări în acest moment, o lucrare care a început pe 1 august și se va finaliza în jurul datei de 15 decembrie, trebuie să știe oamenii. Eu mă mir că CNAIR și Ministerul Transporturilor nu informează oamenii, fraților, aici e haos în acest moment! Sunt mii de mașini”, a spus el.

Jurnalistul a mai explicat că, spre deosebire de alte dăți, „acum a fost blocaj total”.

„Noi, din ce îmi arată Waze, parcurgem distanța de 4-5 kilometri într-o oră sau ceva de acest gen (…). Vinerea, de obicei, Președintele României se afla pe acest drum, pe Valea Oltului. Știți bine, coloana oficială nu are voie să stea blocată (…). Probabil din cauza aceasta, de la finalul lunii trecute, domnul Președinte nu a mai fost văzut, să zic așa, pe Valea Oltului. Până pe 15 decembrie se va lucra în zona Boița”, a adăugat Ștefan Etveș.