O femeie din Sibiu face acuzații grave la adresa unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Aceasta susține că, de mai bine de două luni, agentul i-ar fi reținut actul de identitate și documentele mașinii, în urma unui control în trafic. Reprezentanții instituției demontează cele spuse de sibiancă și clarifică situația.

Control într-o parcare din oraș

O femeie din Sibiu acuză că, la începutul lunii iulie, în timp ce se afla în autoturismul oprit în parcarea unui magazin din municipiul Sibiu, a fost luată la un control de către un echipaj de poliție. Agentul i-ar fi cerut documentele și, totodată, l-ar fi luat la întrebări și pe pasagerul de pe bancheta din spate.

„Pe data de 2 iulie, în jurul orei 18:00, eram în parcare, în fața magazinului Oblio. Numai ce oprisem mașina. Alături de mine se mai afla prietenul meu, care stătea pe bancheta din spate, fiindcă tocmai ce avusese o operație la picior și avea nevoie de odihnă. Deodată, în partea stângă am observat că apare o mașină de poliție. Un domn agitat, care nu s-a prezentat, a început să urle la prietenul meu, strigându-l pe nume. Prietenul meu nu îl cunoștea. L-a scos din mașină, l-a întrebat dacă a băut, dacă s-a drogat, lucruri care nu s-au întâmplat. Apoi mi-au cerut și mie permisul și buletinul. Polițistul insista că prietenul meu ar fi consumat alcool și droguri, așa că l-au dus la secția de poliție”, povestește Denisa Dimoiu, sibianca oprită în trafic.

Femeia a fost invitată și ea la secție.

Acuzații grave: „Mi-a furat actele”

Sibianca susține că, în aceeași seară, a fost sunată să se prezinte la secție. Fiindcă era târziu, a amânat. „Controlul a avut loc sâmbătă. Seara m-au sunat să mă prezint la secție. Fiindcă era târziu și era sâmbătă, m-am dus abia luni dimineața. Am întrebat dacă pot ridica buletinul și permisul, fiindcă au rămas la polițist. El nu era la serviciu și mi-au zis să revin după ora 22, când va intra în tură. Eu nu am acceptat să merg la ora aia. La ora 22:20 m-a sunat el să merg la secție. M-am dus după două zile și acolo am aflat că i-ar fi dat actele prietenului meu în ziua de sâmbătă, ceea ce nu e adevărat. Prietenul meu nu a primit niciun document de-al meu. Polițistul mi-a furat actele și de acolo ceva s-a întâmplat cu ele. Eu nu mai pot face nimic acum, nu pot merge la bancă, nu pot ieși din țară, am totul blocat. Am depus și o plângere după această poveste”, spune Denisa Dimoiu.

În 3 august, atunci când Ora de Sibiu a discutat cu femeia în cauză, aceasta susținea că nu își primise încă documentele.

Poliția demontează acuzațiile – Femeia și pasagerul au făcut schimb de locuri când au văzut echipajul

Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere din partea IPJ Sibiu. Povestea ar fi, de fapt, mult mai complicată de atât. Potrivit oamenilor legii, femeia și prietenul ei ar fi făcut schimb de locuri în momentul în care ar fi văzut echipajul de poliție în trafic. Bărbatul avea permisul suspendat, dar a fost văzut la volan de polițiști. În plus, pe strada Ștefan cel Mare, ar fi circulat în acea seară cu o viteză peste limitele legale.

„La data de 02.07.2022, în jurul orei 17:52, polițiștii rutieri care acționau pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu cu aparatul radar au filmat și înregistrat cu pistolul radar Trucam un autoturism care rula cu viteză peste limita legală, motiv pentru care operatorul aparatului radar a solicitat agenților de poliție rutieră din teren să fie oprit. Întrucât șoferul mașinii a efectuat viraj dreapta, s-a pornit în urmărirea acestuia, fiind observat intrând în curtea unei societăți comerciale de pe str. Ștefan cel Mare nr. 197 A. În curtea societății, la volanul mașinii a fost identificat un bărbat, alături de care, pasageră, era cititoarea menționată de către dumneavoastră. Agentul de poliție rutieră i-a surprins pe cei doi în momentul în care intenționau să facă schimb de locuri în mașină.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat că bărbatul care conducea autoturismul avea exercitarea dreptului de a conduce autovehicule suspendată, motiv pentru care a fost condus la sediul Biroului Rutier Sibiu. Pasagera, deși i s-a solicitat să îi urmeze, inclusiv telefonic, nu s-a prezentat la sediul Biroului Rutier”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Poliția Sibiu: Actele femeii i-au fost înmânate bărbatului

Reprezentanții IPJ Sibiu spun că, după întocmirea documentelor de cercetare penală pe numele bărbatului, acestuia i-au fost înmânate și documentele femeii. „La finalizarea activităților specifice de întocmire a documentelor de cercetare penală ale șoferului sub aspectul săvârșirii infracțiuni de conducerea unui autoturism de către o persoană căreia exercitarea acestui drept în este suspendată (art. 335 alin. 2 cod penal), bărbatului i-au fost înmânate și documentele personale ale pasagerei. În continuare, în acest dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu cu numărul unic 3109/P/2022, se fac cercetări”, spune Lazăr.

Oamenii legii confirmă că femeia a depus o plângere fiindcă nu și-ar fi primit actele.