Pare o glumă, dar chiar nu este. Catalanii au decis să apeleze la o strategie străveche la Barcelona pentru a face față efectelor devastatoare ale secetei şi valurilor de căldură. Astfel în zonele unde există risc mare de incendii, au fost aduse aproape trei sute de capre și oi, care pasc și calcă în picioare vegetaţia uscată, scrie The Guardian, citat de Digi24.

Indiferent dacă sunt sau nu supravegheate de ciobani, animalele lasă în urma lor spații deschise, unde este înlăturat pericolul de incendii. Este o strategie la care se recurgea în trecut pentru a se evita incendiile de vegetație. „Nu inventăm nimic nou”, a spus Guillem Canaleta de la o organizație non-profit catalană care implementează acest proiect din 2016 în provincia Girona, lângă Barcelona. „Ceea ce facem este să aplicăm ceva care exista deja și care era pe cale de disparișie”, a adăugat Canaleta. În Barcelona, ​​proiectul pilot a fost lansat în aprilie în parcul Collserola, care are suprafața de 8.000 de hectare. Aici au loc în medie 50 de incendii pe an, a declarat Eloi Badia, consilier al orașului Barcelona pentru urgențe climatice și mediu.

De obicei, incendiile sunt stinse rapid în acest parc, dar autoritățile sunt conștiente că dacă ar izbucni un incendiu major, impactul ar fi mare, deoarece este o zonă urbană aglomerată. Nu este singurul loc din lume unde autoritățile au recurs la această strategie a pășunatului. În California, unde peste 850.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, au fost aduse capre pentru pășunat, în timp ce în nordul Portugaliei au fost aduși 45 de cai pentru a salva rezervația Faia Brava de impactul devastator al flăcărilor. Și în Columbia Britanică au fost aduse vite pentru a pășuna în zonele cu risc de incendiu. Unele zone ale Spaniei au adoptat această strategie în urmă cu aproape două decenii, când regiunea sudică Andaluzia a început să plătească ciobanii pentru a traversa câmpiile şi văile sale supraaglomerate cu animalele lor. De atunci, programul regional s-a extins şi a ajuns să includă peste 100.000 de animale, ceea ce a permis oficialilor să economisească aproximativ 75% din costurile de defrișare mecanizată a terenurilor. Păşunatul are și beneficiul că animalele fertilizează solul pe terenurile pe unde trec. Cercetările arată că păşunatul controlat este eficient atunci când este combinat cu alte metode de prevenire a incendiilor, cum ar fi defrişările mecanizate şi arderile controlate, a declarat Julia Rouet-Leduc, cercetător la Centrul german de cercetare integrativă a biodiversităţii de la Universitatea din Leipzig. „Nu este o soluție miraculoasă, dar face parte dintr-o strategie care poate ajuta terenurile să fie mai rezistente la foc”, a adăugat ea. În Barcelona, ​​unde proiectul pilot s-a încheiat luna trecută, strategia ar putea fi extinsă și în alte zone verzi ale orașului