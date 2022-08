Șase tineri din Bucureşti, cinci băieţi şi o fată (cu vârste între 15 şi 18 ani), au muncit intens pentru a crea un mini-satelit. Lansarea satelitului este programată pentru anul 2023, cu o rachetă Falcon 9.

Șase elevi de la International Computer High School din Bucureşti au creat proiectul ROM-2, al doilea satelit românesc. Obiectul micuţ va merge într-o misiune specială, aceea de a captura imagini cu Pământul.

Lansarea lui ROM-2 este programată pentru 2023, cu o rachetă Falcon 9, într-o misiune de tip rideshare cu Alba Orbital (companie producătoare de mini-sateliţi/ pocketqubes din Scoţia).

Satelitul pocketqube creat de elevii români are 5x5x5cm, o cameră de doi megapixeli şi cântăreşte 250 de grame. Acesta a primit numele ”Space Spararrow”.

Echipa de elevi români va merge în Glasgow pentru a integra micul satelit în rachetă, iar aceasta va fi apoi transportată la SpaceX pentru pregătirea lansării în 2023.

„E inspiraţional de-a dreptul să vezi elevi de 15 ani care să aibă ambiţie şi iniţiativă pentru a-şi lansa propriul obiect spaţial”, declară Tom Walkinshaw, CEO şi fondator al Alba Orbital, conform site-ului oficial al companiei.

„Când am început să fiu interesat de nano şi sateliţi mici, acum mai bine de trei ani, am ştiut din start că trebuie să trimit şi eu unul creat de mine cândva. La început eram impresionat de cât de multă tehnologie poţi integra în aceste mici cuburi”, spune Filip Buscu, liderul misiunii.

”PockerQubes oferă oportunităţi fantastice pentru educaţia STEM, întrucât barierele financiare în accesarea Spaţiului au devenit mai mici”, mai spune şeful Alba Orbital.