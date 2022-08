Ministrul Transporturilor și prim-vicepreședinte al PSD Sorin Grindeanu, împreună cu echipa de la Ministerul Transporturilor, a reușit să scoată la licitație și ultimul tronson al autostrăzii Sibiu – Făgăraș (73,69 km)!

Anunțul de participare pentru proiectarea și execuția Tronsonului 1 (14,25 km) este deja publicat pe SEAP și are termen limită pentru depunerea ofertelor data de 14 octombrie 2022. Valoarea estimată a contractului pentru construcția celor 14,25 km (Boița – Avrig – Mârșa) este de 2,09 miliarde de lei (fără TVA).

Alte 3 tronsoane, cu o lungime totală de 59,44 km, au fost lansate în licitație încă de la începutul lunii august:

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa – Arpașu de Jos (19,92 km), valoare estimată de 1,71 miliarde de lei (fără TVA). Termen limită pentru depunerea ofertelor, 11 octombrie 2022.

Tronsonul 3: Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 km), valoare estimată 1,83 miliarde de lei (fără TVA). Termen limită pentru depunerea ofertelor, 12 octombrie 2022.

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș (16,26 km) și un drum de legătură (5,65 km), la o valoare totală estimată de 1,16 miliarde de lei (fără TVA). Termen limită pentru depunerea ofertelor, 13 octombrie 2022.

Construcția acestei autostrăzi, evaluată la 6,79 miliarde de lei (fără TVA), este finanțată din Fonduri Europene Nerambursabile.

Antreprenorii care vor câștiga aceste contracte vor avea la dispoziție 12 luni pentru faza de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Sectorul de Autostradă Sibiu – Făgăraș va asigura conectivitatea infrastructurii rutiere pe intercoridorul Moldova – Transilvania.

Atunci când la conducerea unei instituții sunt oameni inteligenți, serioși, capabili și hotărâți să facă treabă, lucrurile merg foarte bine. Iar PSD a avut, întotdeauna, astfel de specialiști. Îmi aduc aminte că, în 2019, fostul ministru PSD Răzvan Cuc, colegul meu din Guvern, la acea dată, a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor la tronsonul Sibiu – Boița al Autostrăzii Sibiu – Pitești, tot cu finanțare pe bani europeni nerambursabili. Atunci când au început lucrările la organizarea de șantier, am fost pe teren împreună cu colegii mei și am constatat că mulți sibieni erau sceptici că această autostradă chiar se va realiza, deși finanțarea era asigurată, iar firma contractoare se apucase de lucru. Iată că tronsonul Sibiu – Boița este aproape finalizat și mulți politicieni “de dreapta”, care încercau să ducă în derizoriu munca noastră și să inducă românilor ideea falsă că PSD nu face nimic, au ajuns să meargă periodic pe acest tronson de autostradă, să-și facă poze și să se împăuneze cu realizările din timpul guvernărilor PSD.

Tronsoanele Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, care au fost scoase la licitație publică sub conducerea pesedistului Sorin Grindeanu, se vor realiza pentru că banii europeni sunt asigurați, proiectele au fost scoase la licitație și există termene clare de începere și de finalizare a lucrărilor.