La parcul natural Paradise din Hertfordshire, naşterea unui pui de panda roşu, pe cale de dispariţie, a fost sărbătorită ca un „simbol al speranţei”.

Mama, Tilly, a dat naştere puiului, numit Little Red, pe 16 iulie. Ea a avut nevoie de patru ani pentru a rămâne însărcinată, iar momentul este considerat unul dulce-amar după ce partenerul ei de reproducere, Nam Pang, a murit de boala Addison cu o lună înainte de naşterea puiului, anunță Mediafax.

Interesul faţă de panda roşu a crescut anul acesta odată cu lansarea filmului „Turning Red” de la Disney Pixar, în care Mei Lee, o elevă de 13 ani, se transformă într-un panda roşu uriaş atunci când trăieşte orice emoţie puternică din cauza unui blestem ereditar.

Panda roşu din Hertfordshire a câştigat fani din întreaga lume, care au trimis mesaje de susţinere pentru Tilly, potrivit The Guardian.

Tilly şi Nam Pang au fost plasaţi împreună prin intermediul Programului european de reproducere, care are ca scop crearea unei plase de siguranţă pentru speciile pe cale de dispariţie.

Aaron Whitnall, coordonatorul operaţiunilor de la grădina zoologică, a declarat că puiul a devenit „un simbol al speranţei, după moartea tragică a lui Nam Pang”, iar faptul că amintirea şi moştenirea lui Tilly continuă să trăiască „este mai mult decât ne-am aşteptat vreodată”.

„Naşterea lui Little Red creează un final frumos pentru o poveste tragică şi sfâşietoare care a şocat comunitatea în luna iunie”, precizează Aaron Whitnall.

Îngrijitorii nu sunt încă în măsură să stabilească sexul lui Little Red, dar speră să facă acest lucru peste câteva luni.

Panda roşii sunt clasificaţi ca specie pe cale de dispariţie. Ei figurează pe lista roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, mai puţin de 2.500 de exemplare fiind în sălbăticie. Animalele sunt ameninţate din cauza unor factori precum defrişările şi comerţul ilegal cu animale de companie.