Teo Trandafir va reveni curând din nou pe ecrane, după ce aceasta a fost în concediu din data de 6 iunie. Se pare că vedeta a vizitat orașul Sibiu, despre care spune că este un „oraș absolut magic!”.

Într-un interviu pentru Kanal D, vedeta a spus că în cele 3 luni de vacanță a și muncit.

„Mult nu mai e, pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a dezvăluit Teo Trandafir într-un interviu cu Ilinca Obădescu pentru Știrile Kanal D, conform wowbiz.ro.

Totodată, Teo Trandafir s-a bucurat și de o vacanță în România. Prezentatoarea a fost la Sibiu. „Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: Hai să facem nebunia asta.

Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…) Vara asta am petrecut timp (n. red. – cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei, cu prietenii ei”, a mai dezvăluit vedeta de la Kanal D.