Doi tineri sibieni vor să promoveze un sport nou în România – motosurf-ul, un sport nautic care poate fi practicat pe lacuri de la începutul primăverii până când îngheață apa.

Sporturile nautice sunt privite cu scepticism de sibieni, care le consideră o formă de mișcare pe care o poți practica doar câteva luni pe an. Andrei Ilie și Paul Văcaru, doi tineri ingineri din Sibiu pasionați de asemenea sporturi, vor să schimbe această mentalitate și să încurajeze oamenii să încerce sporturi noi, care aduc satisfacție și adrenalină. Pasiunea și experiențele acumulate în vacanțele în străinătate i-au făcut să creadă că sporturile nautice pot fi practicate cu ușurință și în România. Cei doi tineri și-au propus să ofere și să faciliteze sibienilor experiența unică a motosurf-ului.

Un sport nautic pentru (aproape) tot anul

Andrei este un mare amator de snowboard. Îi place așa de mult, încât și-a dorit să poată practica sporturile de iarnă tot timpul anului. În căutarea unor alternative la sportul său preferat a descoperit că sporturile nautice îi pot aduce aceeași satisfacție și adrenalină ca snowboard-ul pe pârtie, și a aflat că există motosurf-ul. Acesta este un sport nautic pe care, dacă ai echipamentul adecvat, îl poți practica aproape tot anul. Ca să-l poți face ai nevoie de o placă de surf cu motor, care poate atinge viteze de până la 64 km/h – cu care te dai pe un lac.

Adrenalina și distracția pe care le aduce practicarea motosurf-ului sunt principalele motive care l-au atras pe Andrei. „Când am făcut pentru prima dată un sport nautic în vacanță, în Grecia, cei de acolo m-au grăbit, pentru că ei voiau să facă bani pe bandă rulantă. Eram începător, am căzut, nu a fost așa ușor și nu m-am bucurat cum mi-am dorit. Atunci mi-am dat seama cât de mult îmi plac sporturile pe apă și am vrut să am ceva al meu, să nu mai depind de alții”, povestește Andrei.

Sibiul are puține locații potrivite pentru motosurf

Din dorința de a împărtăși cu alții pasiunea sa pentru sporturile nautice, Andrei a pus bazele unei mici afaceri de promovare a motosurf-ului împreună cu prietenul său Paul Văcaru. Cei doi au ieșit împreună cu mai mulți prieteni pe unul dintre lacurile din apropiere Avrigului și pe lacul Tarnița de lângă Cluj, însă pentru o instruire de calitate au nevoie de lacuri curate și amenajate corespunzător. „Oamenii se arată receptivi la inițiativa noastră, am primit numai reacții pozitive, așa că pe viitor vrem să organizăm tabere de motosurf”, spune Andrei. ”În Sibiu este destul de dificil de practicat, pentru că avem foarte puține locații disponibile. Noi ne-am antrenat și pe Lacul Binder, am fost de două ori să ne antrenăm și la Șopa, însă pentru a pregăti cursanți mergem la București și Slatina”, spune Andrei.

Prețul unei plăci de motosurf începe de la 10.000 de euro. E scump, spune Andrei, dar e mult mai puțin costisitor și mult mai eficient decât un skijet, adaugă el. Prețul cursurilor depinde de locație și de numărul de participanți și începe de la 170 lei per sesiune de antrenament. Cei doi sibieni, Andrei Ilie si Andrei Birsan, sunt licențiați și au reprezentat pentru prima dată România la Campionatul Mondial de Motosurfing, organizat în Cehia.