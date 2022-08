Lucrările la tronsonul cinci al autostrăzii Sibiu-Pitești merg extrem de lent. Acestea au început în urmă cu aproxiamtiv un an, pe 1 septembrie 2021 și au înaintat doar 15 la sută. Tronsonul cinci Curtea de Argeş-Piteşti are o lungime totală de 30,35 kilometri, iar contractul pentru acesta a fost semnat în urmă cu doi ani de compania italiană Astaldi. Valoarea contractului se ridică la suma de 1,7 miliarde de lei fără TVA, din fonduri europene nerambursabile. Dacă nu apar probleme, tronsonul ar trebui finalizat cel târziu în septembrie 2025.

WeBuild, compania italiană ce execută lucrarea, se confruntă cu dificultăți și în ceea ce privește găsirea forței de muncă, scrie adevărul.ro.

Contractul pentru tronsonul cinci (Curtea de Argeș-Pitești) al viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești, în lungime de 30,35 kilometri, a fost semnat în mai 2020 la Pitești. Ordinul de începere a lucrărilor la tronsonul cinci a fost dat încă din 17 iunie 2021, însă anumite proceduri birocratice au amânat cu două luni şi jumătate startul efectiv al lucrului, până pe 1 septembrie 2021. Iar problemele apar, deși toată finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Constructorul s-a confruntat cu o problemă des întâlnită la noi în țară, și anume lipsa forței de muncă, chiar dacă salariile medii erau de 5.000 de lei net. Așadar, în urma lipsei românești de forță de muncă, zeci de muncitori asiatici au fost aduși pe șantier.

La începutul acestei veri, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au filmat cu drona tot tronsonul cinci, constatând mai multe probleme, în frunte cu nefinalizarea terasamentelor. Cei de la Asociația Pro Infrastructură au reclamat și faptul că firma constructoare, WeBuild, nu a reușit, , la peste doi ani de la parafarea contractului (11 mai 2020), să rezolve documentația necesară obținerii materialelor.

”Constructorul are un termen foarte lax de execuție, de patru ani. WeBuild este unul dintre cei patru mari constructori pe infrastructura de transport și are contracte de miliarde. Noi am filmat șantierul cu drona la finalul lunii iunie. Iar în momentul în care după mai bine de 10 luni de la începerea lucrărilor ai verde pe terasament, asta arată că nu este o mobilizare demnă de unul dintre cei doar patru constructori serioși din țară și nu ai nicio scuză. Din informațiile mele, nici până acum nu au terminat cu terasamentele. Este clar că ar fi putut șantierul să arate mai bine pe partea de terasamente. Dacă ritmul lucrărilor în următorii doi ani va fi același ca în ultimele nouă luni, vor depăși cu siguranță termenul de execuție de patru ani. Viteza lucrărilor trebuie mărită, pentru că lotul este lung, are 30 de kilometri, inclusiv 5 kilometri de structuri și terasamente foarte înalte. Progresul fizic al lucrărilor este la ora actuală undeva la 15%. Iar dacă în octombrie, la un an de la începerea lucrărilor, vor ajunge la 25%, asta înseamnă un sfert, e cumva la limită, având în vedere cei patru ani contractuali. Eu am speranța ca firma constructoare va mări ritmul lucrărilor în perioada următoare, chiar dacă volumul de muncă este imens. Însă nu ar strica deloc dacă acest tronson cinci ar fi gata cu câteva luni înainte de termenul din toamna lui 2025”, a declarat pentru ”Adevărul” Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură.