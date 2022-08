Aproximativ 80 la sută dintre părinți nu se gândesc să îi ia cu ei pe cei mici, atunci când pleacă la muncă în străinătate, după cum reiese dintr-un studiu realizat de Salvați Copiii. Astfel aproape jumătate dintre copiii care au părinții plecați în străinătatea au rămas în țară cu bunicii sau alte rude apropiate. Din cauza migrației, 21 de mii se află în această situație, Abeel fiind unul dintre copiii care au rămas în țară cu bunicii.

Aproape jumătate dintre copiii care au părinții plecați în străinătate la muncă au rămas în țară fără mama lor. Mai mult, din cauza migrației economice, 21 de mii de copii au ajuns să rămână chiar fără ambii părinți, sau fără unicul lor susținător pe care îl aveau în familie. Specialiștii spun că cei mici resimt consecințele socio-emoționale, iar pe termen lung îi poate afecta. Spre exemplu, singurul sprijin al lui Abeel este bunica lui, relatează Digi 24.

Abeel a fost abandonat de mama lui pe o bancă, la numai un an și două luni. Copilul a fost crescut de tată și de bunica Nicolița. Iar la vârsta de 5 ani a fost luat de bunică în Italia, acolo unde ea lucra, pentru a-i oferi un trai mai bun.

Nicolița, bunică: L-am ținut în Italia, a stat 3 ani la grădiniță, un an la școală. Vreo 5 ani a stat cu mine. După aceea l-am adus aici, nu-l mai puteam ține pentru că nu aveam acte în regulă. Am venit în august cu el, am făcut toate actele și în aprilie l-am luat înapoi. Bunica s-a întors în țară în 2017, împreună cu Abeel. La numai câteva luni distanță, copilul și-a pierdut tatăl. De atunci este crescut, cu greu, doar de bunica Nicolița.