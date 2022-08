Dallas Walton își începe cariera profesionistă alături de BC CSU Sibiu. Baschetbalistul american definitivează lotul cu care Miguel Angel Hoyo și compania vor pleca la drum în sezonul competițional 2022/2023.

Născut pe 7 octombrie 1997 în Colorado, Dallas Walton măsoară 2.13 metri și este un jucător care evoluează la poziția 5, dar poate acoperi și rolul de extremă de forță.

Pivotul american și-a încheiat aventura în colegiu cu un ultim sezon alături de Wake Forest University. Dallas a strâns 35 de partide în stagiunea trecut din NCAA și a avut cifre statistice de 9.3 puncte, 5.1 recuperări, 1.1 pase decisive și 1.3 capace. Noul nostru pivot a avut procentaje de 59.3% de la 2 puncte, 36.8% de la 3 puncte și 71.6% de la linia de fault. Dallas Walton a pus umărul a un sezon consistent pentru echipa sa, care a încheiat în conferința Atlantic Coast imediat după echipe cu renume, precum Duke, Notre Dame sau North Carolina Tar Heels.

Din 2017 și până în 2020, Dallas Walton a evoluat pentru Colorado University.

„Sibiul este un oraș cu o cultură bogată și fani pasionați. Am vrut să merg la o echipă care să-mi ofere oportunitatea de a învăța și a crește ca jucător și în plus care are o viziune pentru a face asta. Sunt încântat să-mi încep cariera profesionistă alături de BC CSU Sibiu și să lucrez cu clubul și noii mei coechipieri. Sper să concurăm pe parcursul sezonului și să câștigăm trofee. Aștept cu nerăbdare acest nou capitol” a spus Dallas Walton, imediat după ce a semnat cu BC CSU Sibiu.

„Am căutat să adăugăm talie echipei și cu siguranță pe parcursul acestui sezon Dallas ne va oferi mai mult. Vine de la o universitate bună, iar la Sibiu este un mediu propice de dezvoltare pentru un rookie, așa cum s-a mai întâmplat în istoria recentă. Cu acest transfer am definitivat lotul pentru sezonul 2022/2023 și acum toată concentrarea merge spre pregătirea noii stagiuni” a declarat Laurențiu Buduleci, președintele secției de baschet a BC CSU Sibiu.

Așadar lotul de jucători ai lui BC CSU Sibiu pentru sezonul 2022/2023, arată astfel:

Fundași: Daniel Manchon, Mirel Dragoste, Sebastian Ionescu, Baris Cagan Ozkan, Bogdan Bădițăscu, Vlad Georgescu, Victor Georgescu

Extreme: Roberts Blumbergs, Unai Medicote, Aurelian Gavriloaia, Eduard Apostol

Pivoți: Mouhamed Barro, Dallas Walton, Vuk Djordjevic, Daniel Banciu