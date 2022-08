Trei scene, peste 20 de trupe și artiști, zonă generoasă de street-food, craft beer și wine garden și nenumărate alte surprize la cea mai mare ediție Focus in the Park de până acum.

Sibiu, am revenit! Focus in the Park se întoarce acasă, pe peluza din parcul Sub Arini, cu cea mai mare și mai amplă ediție de până acum. Ultima ediție desfășurată în parcul Sub Arini a celui mai mare festival de muzică alternativă din Sibiu a avut loc în 2019. În 2020 festivalul a fost anulat din cauza pandemiei iar în 2021 a avut loc în Piața Mare. A fost un eveniment reușit și atunci, fără îndoială, dar i-a lipsit elementul care îl face unic în multitudinea de festivaluri ce au loc în Sibiu, verdeața și atmosfera de libertate deplină pe care o oferă cel mai mare și mai frumos parc din Sibiu. Prin urmare, în 2022 ne întoarcem acasă!

Și Focus in the Park nu se întoarce oricum, ci cu un line-up cum rar a mai văzut Sibiul. Trei scene sunt în construcție în parc, pe care vor urca peste 20 de trupe și artiști din țară și din Sibiu. Subcarpați și Șuie Paparude revin la Focus, pe scena principală, unde va concerta în premieră la festival și Irina Rimes. Artista din Republica Moldova concertează joi, precedată de o altă trupă de care ne-a fost foarte dor, Moonlight Breakfast. Vineri, alături de Subcarpați pe scenă vor urca și Omul cu Șobolani iar sâmbătă vor concerta și Basska, înaintea concertului Șuie Paparude. Iar duminică, pe scena principală are loc un concert absolut special, trupa Byron urmând să performeze alături de 23 dintre muzicienii Filarmonicii Sibiu, dirijați de Simona Strungaru.

SONGS OF UKRAINIAN INDEPENDENCE @ Focus in the Park 2022

24 august e o zi importantă pentru comunitatea de ucraineni din Sibiu și pentru ucrainenii de pretutindeni. Ea marchează Ziua de Independență a Ucrainei dar și 6 luni de la începutul războiului din Ucraina.

Centrul Ucrainean din Sibiu va face parte anul acesta din programul festivalului nostru cu un moment emoționant, care ne va ajuta să îi cunoaștem și mai bine pe ucrainenii care și-au găsit adăpost în orașul nostru. Pe scena Focus urcă miercuri seara de la ora 18:00 artista Olga Bogatyrenko, care va cânta melodii din folclorul ucrainean dar și melodii contemporane.

Street food & Craft Beer

Aromele preparatelor internaționale revin pe aleile Parcului Sub Arini! Burgeri, mâncare indiană, burrito, clătite, vin bun și bere artizanală, le găsești pe toate la Street Food in the Park by Sibiutiful. Peste 20 de foodtruck-uri vor servi preparate delicioase din toate colțurile lumii, stropite cu cele mai proaspete beri artizanale locale și cu vin rece pentru zile călduroase.

Programul complet Focus in the Park 2022

Main Stage

Joi: Moonlight Breakfast, Irina Rimes

Vineri: Omul cu Șobolani, Subcarpați

Sâmbătă: Basska, Șuie Paparude

Duminică: Byron & Filarmonica Sibiu

Sibiutiful stage by Kaufland

Miercuri: warm-up party, FunkyDrop, Vlad Dobrescu

Joi: Jazzybit, Lowelt

Vineri: One Night Stand, Yardie Flo

Sâmbătă: Partizan, Disconnected

Duminică: Crocodile Paradox & Charlie Fălămaș, Wildchild, The Noise, FunkyDrop & Charlie Fălămaș

Crazy Wolf stage

Miercuri: Camp Sauvage

Joi: Ioana/Cristina/Mate

Vineri: DJ Focus, The Eclectors, Claudiu

Sâmbătă: DJ Focus, Tutzi

Duminică: DJ Focus, Coralie de Gonzaga

Food & Drinks Line-up:

Prepelițescu || Indivan || Rotysseria || Mexican Bizness || Two Chefs || Schässburger || The Folk Wagon || Plescavita Van || The Codfather || Bavarezul XXL || Gastro || Mimi’s Delices || Mr. Cannoli || THAICE CREAM

Nembeer || Bere SB || One Beer Later || Wine Not? || Gorgandin || Olha Coffee || Prosseco || Wunderbar

Focus in the Park 2022 este o acțiune cofinanțată de Consiliul Local si Primăria Municipiului Sibiu

Premium partner:

Continental Automotive Sibiu

Powered by:

Kaufland Romania

Main Partners:

Cognizant Softvision || Strongbow || Promenada Mall || Parsa Beauty || Arc Stake