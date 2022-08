Adolescenții și, în general, tinerii au nevoie de îndrumare și implicare pentru ca dezvoltarea lor să fie una armonioasă și să contribuie la progresul societății. În vederea atingerii acestui scop, organizația neguvernamentală RESET ajută tinerii din medii defavorizate, dar nu numai, să învețe diverse aptitudini care le pot fi folositoare pentru a se descurca pe cont propriu.

RESET a luat ființă în 2016, când sibianca Maria Desmons Macrea, împreună cu soțul ei Thibaut Desmons (francez), a simțit că este momentul potrivit pentru a da startul unei astfel de inițiative, necesară pentru adolescenții si tinerii din Sibiu.

„Eu și soțul meu ne-am cunoscut și am locuit în China pentru o vreme. După ce m-am întors în Sibiu, Thibaut a decis să se mute și el aici. Când am înființat asociația, gândurile noastre mergeau în două direcții mari. Prima și cea mai importantă a fost educarea tinerilor, pentru că doar educând noile generații putem schimba lucrurile. Cel de-al doilea gând cu care am plecat la drum a fost promovarea unui stil de viață sănătos. Acesta din urmă încă nu s-a materializat, dar va urma”, spune Maria.

Tinerii învață despre viață prin joacă

Până în prezent, asociația RESET a organizat o serie de proiecte care au contribuit la dezvoltarea și educarea tinerilor din comunitatea sibiană. Unul dintre proiecte, ”încOMunitate – Pe drumul meu”, s-a adresat strict tinerilor din centrele de plasament din Sibiu, cu vârste cuprinse între 12-14 ani. Acesta a constat în diferite workshop-uri prin care echipa asociației a încercat să îi învețe cum să își aleagă un loc de muncă și să își gestioneze emoțiile.

Alte proiecte ale RESET se adresează nu numai tinerilor din centrele de plasament sau din medii defavorizate, ci și studenților de la diferite facultăți care vor să se dezvolte pe plan personal și profesional. Acesta este cazul unui proiect în desfășurare: „Serious Games – Învață despre viață prin joacă”, care are ca obiectiv dezvoltarea tinerilor prin joc.

„Pentru acest proiect nou am strâns fonduri prin intermediul Maratonului Internațional Sibiu. Încercăm ca prin joacă să construim noi competențe, așadar abordăm teme precum anti-bullying, educație financiară și conștientizarea schimbărilor climatice, toate prin forme de joc de tip board games sau jocuri de tip team building”, spune Maria.

Copiii propun idei de proiecte

Copiii care participă la proiecte au și ei „responsabilitatea” lor în definirea acestora – ei trebuie să facă propuneri și să vină cu idei de proiecte deoarece știu cel mai bine ce îi interesează și despre ce vor să învețe. În acest fel, asociația le dă posibilitatea de a alege și de a-și exprima liber dorințele, care mai apoi pot fi puse în practică. Acest gen de atitudine a fost încurajat, de exemplu, în cadrul proiectului „Open Houses”. În cadrul unei discuții cu copiii din centrele de plasament Orlat și Gulliver, aceștia și-au exprimat dorința de a recita poezii pentru oamenii veniți la o plimbare cu mocănița pe Valea Hârtibaciului . „Au recitat poezii pentru turiști, au făcut interviuri și testimoniale. Au participat la workshop-uri de integrare culturală și de mediere a conflictelor. Credem că proiectele sunt niște „contexte” care îi pregătesc pentru viitor”, spune fondatoarea RESET.

Asociația este implicată într-un proiect desfășurat în colaborare cu Teatrul Național „Radu Stanca”, prin care astăzi, 24 august, zece tineri din Sibiu au plecat spre Hamburg pentru a lua parte la diverse workshop-uri și pentru a participa la festivalul de teatru de acolo. „Plecăm la Hamburg, printr-un proiect european, cu zece tineri. Nu ne-am adresat neapărat tinerilor din mediile defavorizate, ci am încercat să aducem copii care locuiesc la țară sau sunt înscriși la facultăți modeste. Grupul nostru țintă este reprezentat de adolescenți cu vârste cuprinse între 18-30 de ani”, precizează fondatoarea asociației.