În cadrul ședinței Consiliului Județean de mâine, 25 august, urmează să fie votat un proiect de hotărâre prin care se urmărește reorganizarea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Inițiativa aparține directorului bibliotecii, Răzvan Pop, care vrea ca instituția să-și diversifice activitățile și să ofere servicii de calitate unui public cât mai larg.

Dacă proiectul primește aprobarea consilierilor județeni, biblioteca va fi reorganizată în mai multe compartimente: Serviciul Biblioteca, Serviciul Cercetare Științifică, Biroul Marketing Evenimente, Serviciul Administrativ, Coordonare și Dezvoltare, Compartimentul Financiar-Contabil.

„Proiectul vine din ce mi-am propus în planul de management. Doresc reorganizarea instituției pentru a o face mai „suplă” și mai activă. Nu aducem funcții în plus și nu creăm funcții de conducere în plus – le-am structurat doar mai simplu pe patru categorii. Practic am mutat – cat s-a putut – posturi, pentru a putea avea mai mulți bibliotecari în viitorul apropiat. În prezent avem doar doi bibliotecari pentru copii, iar pe evenimente avem doar o persoană. Vom avea prin reorganizare mai mulți oameni de specialitate în bibliotecă și va fi o coerență mai mare în ceea ce facem. Fiecare om de specialitate va avea ceva clar de făcut, un „target”. Cu cât creștem prezența noastră în comunitate, cu atât avem nevoie de oameni de specialitate”, spune Răzvan Pop, Directorul bibliotecii.

Raportul de specialitate care susține proiectul menționează câteva dintre viitoarele proiecte incluse în planul de management. Unul dintre ele este lansarea și susținerea ”Cinematecii ASTRA”, care are ca scop valorificarea colecției de filme aflate în fondul Compartimentului Arte al bibliotecii. Proiectul se adresează în egală măsură comunităților din mediul urban și rural prin realizarea de proiecții cinematografice fie în spații special amenajate fie în spații libere, precizează raportul.