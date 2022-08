Zeci de refugiați ucraineni s-au strâns miercuri, de la ora 16:00, în Parcul Tineretului, pentru a sărbători „Ziua Independenței Ucrainei”.

Cu mic, cu mare ucrainenii s-au adunat în Parcul Tineretului să celebreze semnificația zilei de 24 august. În prim-plan a avut loc o expoziție cu fotografii cu peisaje și obiective turistice importante din Ucraina, care a atras atenția și sibienilor. Copiii ucrainenilor prezenți au dansat purtând steagul pe umeri și s-au pictat pe față în culorile drapelului.

„Scopul acestui eveniment este ca în primul rând să sărbătorim Ziua Independenței Ucrainei, să adunăm ucrainenii toți la un loc, să le arătăm că există o comunitate și că nu sunt singuri aici. De asemenea, am organizat acest eveniment pentru a ne arăta suportul pentru persoanele care se află încă în Ucraina, să nu creadă că am scăpat și că am uitat de casa noastră. Evenimentul nu este făcut special pentru cetățenii români, ci pentru persoanele din Ucraina”, spune Eugen, organizatorul evenimentului.

Sărbătoarea continuă în această seară în Parcul Sub Arini, în cadrul festivalului ”Focus in The Park”, cu programul „Cântece ale independenței Ucrainene”.