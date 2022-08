Ultimul weekend oficial de vară va fi plin de evenimente la Sibiu. Pentru sărbătorirea sfârșitului sezonului estival, sibienii au mai multe opțiuni. Principalele atracții sunt concertele și activitățile distractive din festivalul ”Focus in The Park”, petrecerile „incendiare” la Backyard și festivalul de modă de la Avrig.

Cele mai tari petreceri din acest weekend se vor ține la Backyard unde atmosfera de festival este inconfundabilă. Vineri seară, pe 26 august, va avea loc „Crypto Party” – Radu Nechifor și DreamCatchers Band, împreună cu DJ DARK, vor fi cei care vor avea grijă ca cei prezenți să danseze până dimineața. Cu această ocazie va fi lansată prima colecție de NFT-uri (piese de artă digitală) ARC x Radu Nechifor. Biletele pot fi achiziționate online, iar pentru rezervări cei interesați pot suna la numărul de telefon 0772218288.

Distracția continuă la Backyard sâmbătă seara, pe 27 august, când Sebastian Drişcu, Alex Kennon și John Trend vor menține atmosfera la cote maxime până dimineața. Petrecerea va începe la ora 20:00 la The Home of Backyard. Prețul biletului în ”presale” este de 50 lei. Același preț va fi și la intrare până la ora 22:00, iar după 22:00 va crește la 70 lei. Rezervările se fac la numărul de telefon +40 (743) 272 597.

Sibienii se bucură în acest weekend de festivalul mult așteptat și îndrăgit Focus in The Park. Artiști renumiți și trupe cunoscute precum Irina Rimes, Subcarpați, Omul cu Șobolani, Șuie Paparude, Basska, Byron, împreună cu trupe locale vor însufleți până duminică seara Parcul Sub Arini. Tot în cadrul festivalului, sibienii pot practica yoga sâmbătă între orele 8:00 – 10:00 sau duminică între orele 10:00 – 12:00, sau pot pedala prin parc cu „bicicletele cochete”. Programul evenimentului este disponibil online.

CineGold a pregătit o serie de filme noi și captivante pentru publicul sibian. Cei care vor să se relaxeze și își doresc să petreacă o seară la cinematograf cu familia pot opta pentru unul dintre multele filme difuzate la CineGold. „După ce am găsit fericirea”, „Acolo unde cântă racii”, „Elfii cofetari”, „Nu!”, „Animăluțe furioase: Legenda lui Hank”, „Invitație în Iad”,„ Trenul asasinilor” sunt doar câteva dintre opțiunile pe care sibienii le au în acest weekend.

Petrecăreții au și alte opțiuni în afară de Backyard pentru acest weekend. Cotton a pregătit petreceri cu muzică bună și băuturi răcoritoare delicioase. În seara asta (joi, 25 august), sunt așteptați iubitorii de muzică trap, pentru că DISCO BISCUIT, MC ROSSO ȘI DJ PICIU vor face o atmosferă de neuitat pentru cei care vor să profite de ultimele zile de vară. Biletele se pot achiziționa la intrarea în club, unde toți vor primi brățări cu semnificații clare: complicat, liber, luat. Rezervările se fac la numărul de telefon 0754 502 408. Pe terasa de la Cotton, CIPI HAMPU & ALEX ZARA vor mixa cele mai tari hit-uri vineri, 26 august, și sâmbătă, 27 august, începând cu ora 19:00. Intrarea este liberă.

Tot în acest weekend va avea loc și cea de-a doua ediție a Festivalului de modă de la Avrig. Finest Fashion Fest îl va avea ca invitat special pe renumitul designer român Cătălin Botezatu. Cele mai extravagante colecții ale momentului realizate de designeri români vor fi prezentate în defilările de modă de la Avrig. Evenimentul va avea loc vineri seara, 26 august, de la ora 19:00.

Copiii sibienilor pot participa la atelierul de creat povești atât sâmbătă, cât și duminică, de la ora 10:00 până la ora 11.00, la Teatrul „Gong”. Costul atelierului este de 14 lei de persoană.

Sibienii pot participa și la un spectacol caritabil organizat de echipa de la BIS Teatru. Duminică, 28 august, de la ora 11:30 va avea loc spectacolul interactiv și educativ „Povești africane” cu Shama Leah (o tânără de origine ugandeză) & Dada Love (actrița Andrada Grosu). Piesa de teatru este recomandată publicului cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani. Încasările din bilete vor fi direcționate exclusiv către cauza caritabilă a evenimentului: plata taxei de școlarizare pentru copiii defavorizați din Africa. Biletele se pot achiziționa online.

În acest sfârșit de săptămână va avea loc și cea de-a XIX-a Festivalul Țuicii și al Brânzei, de la Rășinari. În cadrul festivalului de pe Valea Ștezii vor fi organizate ateliere de pictură pe sticlă pentru copii, drumeție ghidată cu degustare de bulz tradițional, spectacole de muzică și de dansuri populare, foc de tabără, foc de artificii și multe alte surprize. Programul festivalului este publicat online.