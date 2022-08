Dan Perjovschi participă alături de tineri artiști ai Sibiului, la acțiunea caritabilă “Duminica faptelor bune (împreună îi trimitem la școală)”, care se va desfășura în 28 august, cu începere de la ora 11:00, la Grădina Bis din Sibiu.

Acțiunea își propune strângerea de fonduri pentru școlarizarea unor copii din Africa.

ONG-ul Bis este implicat într-o acțiune umanitară cu profil educațional în Africa (Uganda, Bibo, district Wakiso), sprijinind școlarizarea copiilor defavorizați. În Uganda, orice formă de educație se plătește. Din păcate, multe familii pur și simplu nu își permit plata taxei de școlarizare, copiii fiind în acest fel nevoiți să abandoneze școala. În luna mai a acestui an, artiștii Bis s-au mobilizat și alături de comunitate au reușit să trimită la școală patru copii din satul de junglă Bibo.

Demersul caritabil de duminică presupune strîngerea de fonduri pentru plata taxelor de școlarizare pentru trimestrul trei (ultimul din anul școlar ugandez, care începe în 5 septembrie).

În acest sens cei dornici sunt rugați să achizționeze bilet la spectacolul POVEȘTI AFRICANE (un spectacol pentru copii care se va juca duminică la ora 11:30, reprezentația fiind prima dintr-un șir de activități care se vor desfășura de-a lungul zilei). Linkul pentru bilete, aici: https://bit.ly/3QrfioV (De menționat faptul că portalul iabilet nu percepe comision).

“La ora 11:00 deschidem poarta de la Grădina Bis. La 11:30 jucăm spectacolul pentru cei mici, după care ne bucurăm de prezența celorlalți artiști, socializăm, bem o apă potabilă sau o bere fantastică a prietenilor de la Nembeer. Dan Perjovschi va licita cinci exemplare din cartea sa în ediție limitată “My World – Your Kunstraum”, Joana Buta va licita trei tablouri creație personală, Charlie Fălămaș va concerta într-o atmosferă destinsă, Paul Bondane va bate step, iar Shama va găti matoke, mâncare tradițională ugandeză în timp ce fotograful, Alin Praf, se va ocupa de micii românești. Ideea e ca la finalul zilei, să avem suma necesară pentru ca acei copii să poată merge la școală. În esență situația e simplă: dacă le trimitem banii au șansa de a merge la școală, dacă nu, nu. Nu sunt nuanțe aici. Așadar haideți alături de noi să făptuim acest minuscul miracol.”(Echipa Bis)

“În iarna anului trecut am călătorit prin Africa vreo două luni de zile. Prima oprire a fost Uganda, mai exact satul Bibo unde locuiește familia Shamei Leah. Acolo am petrecut vreo două săptămâni alături de comunitatea din sat și de copiii cei mulți care se perindau zi de zi prin curtea Shamei. Împreună cu ei și cu ceilalți prieteni din Sibiu, Lupu, Andreea, Matli & Bogdan am desenat, am învățat să colectăm selectiv, am cântat, am bătut cuie, am gătit și am construit rafturi din lemn. Cu toate că locul arată superb, copiii nu au posibilitatea să meargă la școală pentru că se plătește și părinții lor nu își permit să îi trimită la școală. Așa ne-a venit ideea sa facem acest eveniment caritabil prin care să strângem niste fonduri că sa putem împreună să îi trimitem pe copii la școală ca să învețe să scrie și să citească.” (Claudiu Fălămaș, actor/ performer)

“Alături de nucleul echipei Bis am avut parte de o călătorie inițiatică la finele anului trecut în Uganda, în satul de junglă Bibo. L-am îndrăgit pe Alvin, un puști de 12 ani, teribil de harnic și de talentat. De Crăciun a pregătit singur un moment teatral, cu dans, cu umor, cu emoție. Într-o zi oarecare, plimbându-mă cu el prin sat în căutare de avocado proaspăt, i-am spus că în România copiii pot merge la școală gratis. Alvin a zâmbit la început, crezând că glumesc. Când l-am asigurat că nu e o glumă, m-a întrebat dacă școala e gratis într-o țară din lume, de ce nu poate fi gratis în toate țările. Nu am știut ce să-i răspund. Știu în schimb că cea mai mare satisfacție de pe lumea asta e să poți face diferența în privința educației unui copil. Iar dacă sunt, 2, 3, 4, 100 de copii, cu atât mai bine.” (Bogdan Sărătean, coordonator Bis Teatru)

Penntru cauza evenimentului “Duminica faptelor bune (împreună îi trimitem la școală)” se pot face donații inclusiv săptămâna viitoare în următoarele conturi:

RO59INGB0000999903176114 (ING)

RO22BREL0005601129760100 WISE (Libra Internet Bank S.A.)

RO96BREL0005507515520100 (Revolut)

Titular conturi: Bogdan Ioan Sărătean

Desfășurător “Duminica faptelor bune” (28 august 2022, Grădina Bis, Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.56)

11:00 – Deschidem poarta la Grădina Bis

11:30 – POVEȘTI AFRICANE (spectacol pentru copii/ bilete online aici: https://bit.ly/3QRfioV)

12:00 – Dan Perjovschi & his art (“My World – Your Kunstraum”)

13:00 – Live music cu Charlie Fălămaș (sau, de ce nu, muzică live cu Claudiu Fălămaș)

14:00 – Hai la masă! Uganda meets Romania/ Mâncare tradițională ugandeză (matoke) gătită de Shama Leah & mici învârtăți de fotograful Alin Praf

15:30 – Paul Bondane bate STEP!

16:00 – Chill music cu Matli MC.