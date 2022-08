O tânără din Sibiu și-a transformat pasiunea într-o mică afacere care în prezent îi aduce atât satisfacție materială, cât și multă satisfacție sufletească. Din mâinile ei, mici forme din lemn prind viață și devin cadouri – mărturii sau pioni în jocuri de societate, fiecare având o personalitate diferită.

Ioana Diță a terminat Facultatea de Psihologie, iar în prezent lucrează ca Specialist Resurse Umane într-o corporație din București. Acum trei ani, când era în concediu maternal, a descoperit pionii din lemn personalizați. A început să-i picteze după ce a născut, pentru că era în căutare de activități noi – a făcut primii pioni chiar pentru cel mic, care avea puțin peste un an. Visul ei este ca mica afacere să devină o activitate permanentă.

Inițiativa Ioanei a plecat de la dorința ei de a încerca ceva nou. Încurajată de grupul de prieteni, a înființat o firmă și a primit, în noiembrie 2021, primele comenzi. Tânăra își amintește că a avut mari emoții atunci, pentru că își dorea cu ardoare ca formele pictate din lemn să fie pe placul clienților. „Primii pioni au fost pentru cel mic, niște dinozauri și un astronaut pe care m-am gândit să-i folosim la joacă. Am început ulterior să ofer cadouri prietenilor – le-au plăcut și m-au încurajat să fac mai mult în direcția asta. Primele comenzi – un set de familie personalizat – le-am primit în noiembrie. Am avut atâtea emoții când am trimis primul colet… am fost copleșită. Au urmat foarte multe comenzi de seturi de familie personalizate, iar unele dintre ele au devenit decorațiuni de Crăciun. A fost copleșitor, dar și simpatic gândul primelor comenzi”, povestește Ioana.

”Personalizarea pionilor” poate dura câteva ore

”Pionii” personalizați de Ioana sunt mici piese din lemn, de obicei cu înălțimea de 6,5 cm. Aceștia pot fi folosiți ca jucării pentru copii, cadouri, mărturii, seturi pentru descoperirea emoțiilor și pentru jocurile de societate. Pentru seturile de familie, Ioana se inspiră din fotografii de la clienți din care alege elementele cele mai sugestive pentru a reda personalitatea fiecărui membru al familiei în parte.

Tânăra procedează la fel cu pionii folosiți în jocurile de societate. „Pentru tătic am pus o chitară, pentru o fetiță o buburuză… nu trebuie să fie copy-paste, le personalizez în funcție de ce își doresc. Cea mai mare parte dintre comenzi vin din partea părinților și a bunicilor, dar am primit și de la grădinițe care vor pioni pentru anumite tematici, cum ar fi dinozauri sau pirați,”, adaugă Ioana.

Personalizarea pionilor durează în funcție de modelul ales, de complexitatea și de noutatea acestuia. Astfel, pictarea unei jucării de lemn poate dura de la câteva minute – dacă este o simplă buburuză – la câteva ore bune pentru un model nou sau foarte complex, la fel cum este conul cu galaxia.

„Tiny Human Crafts” are clienți în toată țara

Prețurile diferă în funcție de dimensiunea și forma pionilor. „De exemplu, pionul pe care îl folosesc cel mai des este cel de 6,5 cm înălțime, care costă 30 lei. Mai sunt și pioni mai mici, pe care ii folosesc de exemplu când pictez copii. Prețul acestora este 20 lei, pentru cei mai mici 10 lei, iar celelalte forme sunt, de regulă, incluse in seturi. ”Picăturile de emoție” costă 120 de lei, setul ”Cosmos” 110 lei, iar setul ”Habitate” (conurile) este 150 lei”, precizează Ioana.

Ioana primește comenzi din toată țara. Pionii din lemn personalizați la Sibiu au ajuns în Timișoara, București și chiar în Maramureș. Ca să câștige vizibilitate și să facă bine, tânăra a participat cu pionii și la licitații caritabile. Pionii de lemn pictați de ea și seturile de jucării se găsesc pe pagina de Instagram și Facebook a Tiny Human Crafts.