Compania de servicii de outsourcing Majorel România a ajuns la peste 2 000 de angajaţi în România și odată cu creșterea portofoliului de clienți, aceasta continuă angajările în domeniul de #CustomerSupport.

În prezent, pentru Sibiu, recrutarea este axată pe vorbitorii de limba germană (la nivel avansat), care au și o minimă experiență în domeniul suport clienți / call center. Printre abilitățile necesare candidaților pentru joburile disponibile de Customer Service Representative se numără:

Capacitatea de a rezolva rapid situațiile, cu focus pe client și cu atenție la detalii

Abilități foarte bune de comunicare

O atitudine pozitivă și entuziastă

O bună cunoaștere a programelor IT, precum și abilitatea de a tasta rapid.

Modelul de lucru este hibrid, cu posibilitatea de a lucra și de la birou și de acasă, în anumite zile.

Pe lângă salariul deosebit de atractiv, compania oferă și o serie de beneficii extrasalariale deloc de neglijat. Cel mai apreciat beneficiu este, fără îndoială, asigurarea medicală privată pentru toți angajații, ce include unul dintre cele mai bune pachete de servicii medicale de pe piață. Posibilitatea de a avansa rapid și programele interne de wellbeing sunt la fel de importante.

”Suntem o companie care investește mult în oameni, oferim numeroase traininguri și creăm oportunități pentru dezvoltarea carierei, dar și venim către angajați scu numeroase inițiative care pun accentul pe dezvoltarea personală. Anul trecut am demarat un program complet de Talent Enrichment prin care desfășurăm cursuri profesionale pentru oamenii noștri, îi ajutăm să dobândească abilități noi, cele mai bune practici și cunoștințe reale pentru a avansa în cadrul companiei noastre. Și, având 150 de angajați care au avansat în anul 2021, credem că acest program dă rezultate.” – precizează Daniela Micușan, Director General, Majorel Romania.

Candidații sunt invitați să aplice direct pe website-ul companiei https://jobs.majorel.com/romania/ sau să trimită CV-ul pe adresa de email: jobs.romania@majorel.com.

De asemenea, compania poate fi găsită pe canalele de socializare, Facebook si LinkedIn: Majorel Romania.

Majorel este unul dintre principalii furnizori de BPO din întreaga lume. În prezent, are peste 78.000 de angajați în 41 de țări din întreaga lume, consolidându-și poziții de lider de piață în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, având în același timp o prezență puternică în Asia și America. Majorel proiectează și produce soluții personalizate pentru diferite tipuri de business-uri, acoperind o gamă largă de procese comerciale prin oferirea de servicii integrate. Acestea includ toate serviciile legate de crearea și distribuirea produselor tipărite și a suporturilor de stocare digitală, precum și gestionarea datelor, asistență pentru clienți, servicii CRM, gestionarea lanțului de aprovizionare, distribuție digitală și servicii financiare, precum și servicii IT personalizate și calificate. Majorel România este parte a Grupului Majorel și are 4 sedii în România (la Brașov, Sibiu, Cluj Napoca și București) și peste 2000 de angajați, oferind servicii în 22 de limbi străine.