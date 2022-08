În etapa nr.7 din Superliga, A.F.C.Hermannstadt joacă în deplasare, la București, împotriva celor de la F.C.S.B.

Ambele echipe nu au evoluat în etapa precedentă (FCSB vs F.C.Botoșani & FCH vs C.F.R.Cluj-Napoca), datorită unei decizii de amânare a etapei nr.6. Decizia a fost luată de Liga Profesionistă de Fotbal pentru ca echipele românești să aibă mai mult timp să pregătească meciurile decisive pentru calificarea în grupele UEFA Conference League.

F.C.S.B. a reușit acest lucru în ultimele minute ale partidei retur cu norvegienii de la Viking Stavanger (tur 1-2, retur 1-3). În Superliga, bucureștenii ocupă locul 13 în clasament, cu 6 puncte obținute în 5 meciuri disputate. De cealaltă parte, sibienii sunt pe locul 7, neînvinși după primele 5 etape, cu 9 puncte după o linie de două victoria și trei rezultate de egalitate. Cele două echipe s-au întâlnit de 8 ori până acum în toate competițiile, bilanțul fiind favorabil celor de la F.C.S.B., care au învins de 6 ori. Pentru această confruntare, mijlocașul Dragoș Iancu este incert din lotul FCH, din cauza unei răceli.

,,Nicolae Dică juca atacant, eu mijlocaș. Ne-am întâlnit pe teren ca adversari și ca dueluri. Ca antrenori, cred că orice tehnician vrea ca echipa să joace pe stilul lui. În ceea ce privește F.C.S.B., odată cu venirea lui Dică s-a văzut o altă atitudine și rezultatele au apărut rapid, mai ales în cupele europene. Felicitări încă o data pentru calificarea în grupele UEFA Conference League! În Superliga lucrurile încă lucrurile nu stau așa și sper ca și după meciul cu FCH să rămână la fel, fiindcă îmi doresc puncte.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

,,Îi felicit pe F.C.S.B. pentru că s-au calificat în grupele UEFA Conference League! Vom avea un meci greu. F.C.S.B este o echipă bună, de calitate. Dar și noi suntem pe o pantă ascendentă și cred că putem face o figură frumoasă în meciul de duminică seară. Am jucat de multe ori cu ei, au mai mulți jucători de valoare. Sunt mai mulți fotbaliști tineri și periculoși. Trebuie să fim atenți. Am avut o săptămână normal, ne-am pregătit bine. Ne-a dat puțin în spate că nu am jucat etapa trecută, dar a fost bine pentru fotbalul românesc. Vom fi pregătiți la ora meciului.”, a declarat Alexandru Răuță, mijlocaș defensive A.F.C.Hermannstadt

F.C.S.B. vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc duminică, 28 august, ora 21:30, pe Arena Națională din București.