România avea, luni, depozitele de înmagazinare a gazului umplute la capacitate de 72,5 la sută, ceea ce este o veste bună în condițiile în care ținta stabilită cu Uniunea Europeană era de 80 la sută până la începutul lunii noiembrie.

Anunțul a fost făcut la de ministrul energiei, Virgil Popescu, care, pe de altă parte, a salutat propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a decupla prețul energiei electrice de cel al gazului, o măsură destinată să contracareze o scumpire accelerată a electricității, relatează Digi24.

Virgil Popescu a spus că România, alături de alte state membre UE, a promovat această idee, a decuplării celor două prețuri, încă din luna martie. Ministrul a arătat că în acest fel prețul energiei electrice – care este produsă inclusiv de centrale pe gaz – poate fi pus la adăpost de manipulările evidente pe care Moscova le practică pe piața gazului și care duc la scumpiri artificiale ce se repercutează inclusiv asupra prețului la electricitate.

„Cred că toți am văzut declarațiile unor oficialități din Federația Rusă care amenințau, practic șantajau, Europa, cu prețuri la gaz de 3.500, de 4.000, de 5.000 de dolari pe mia de metri cubi. Practic, ne spuneau cum o să ridice și cum o să manipuleze piața europeană Federația Rusă. Acest lucru trebuie să înceteze. Noi, România, împreună cu colegii – ministrul energiei din Franța, ministrul energiei din Grecia – am propus încă din martie anul acesta să decuplăm acest preț al gazului natural, al energiei produse din gaze, de restul pieței, pentru că, de atunci am spus, este manipulare de piață, nu se poate să asistăm pasivi cum prețul gazului automat se regăsește și în prețul energiei, pentru că așa este. Ați observat, cu cât a crescut prețul gazului pe bursele europene, cu atât s-a dus și prețul energiei pe piața zilei următoare, care este foarte sensibilă. Energia electrică se produce și din gaze și mă bucur de decizia de astăzi”, a declarat Virgil Popescu la Digi24.