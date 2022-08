Vara este pe terminate, dar asta nu înseamnă că nu putem merge în continuare la plajă ori la bălăceală. Deși temperaturile nu sunt prea ridicate, iar meteorologii au anunțat că nu scăpăm de ploi în următoarele zile, sunt șanse ca vremea să se îndrepte de săptămâna viitoare. În luna septembrie ne putem relaxa pe Litoralul Ardealului, acolo unde prețurile sunt mai mici la final de sezon.

Chiar dacă vara e pe terminate, sibienii și turiștii pot veni în continuare la Lacurile Naturale de la Ocna Sibiului. Vom avea parte de câteva zile ploioase, însă temperaturile vor crește din nou și ne vom putea bucura de soare.

Prețuri mai mici la final de sezon

La fel ca în fiecare an, la final de sezon, prețurile la Ocna Sibiului sunt mult mai mici. Până în 4 septembrie, prețul unui bilet de intrare pentru un adult este 20 de lei, iar pentru un copil cu vârsta de peste 10 ani este 10 lei. Cei mici beneficiază de intrare gratuită. Prețul parcării costă 10 lei. De asemenea, cei care doresc să vină la lacuri doar seara trebuie să știe că după ora 18:00 doar adulții trebuie să își cumpere bilet, iar acesta costă 10 lei.

Apoi, începând cu 5 septembrie și până la finalul lunii, prețurile devin și mai mici. Un adult va plăti în această perioadă, pentru un bilet valabil o zi, 15 lei. Pentru copii nu se vor percepe taxe pentru bilet. Parcarea va fi, de asemenea, gratuită.

Administrator lacuri: „Nu a fost un sezon bun”

Vara aceasta, turiștii nu s-au înghesuit la Ocna Sibiului. Ionuț Costea, administratorul lacurilor naturale, spune că a fost „mai rău decât în pandemie”. Vremea a fost unul dintre principalii factori, căci aproape în fiecare weekend a plouat.

„Sezonul acesta am fost undeva la 60% din numărul de turiști pe care i-am avut anul trecut. A fost foarte rău, a fost mai rău decât în pandemie. Dacă ar fi să comparăm, anul trecut a fost extraordinar. Principalul motiv pentru care au fost mai puțini turiști a fost vremea. Am prins doar două duminici cu soare, în iulie și august, iar în rest a plouat. Probabil că oamenii au avut multe evenimente vara aceasta, poate concediile nu au mai fost o prioritate și banii erau pregătiți pentru altceva. Dar, per total, a fost un sezon rău”, explică Ionuț Costea, administratorul Lacurilor Naturale Ocna Sibiului.