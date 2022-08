Sezonul estival din acest an nu s-a arătat a fi unul „roz” pentru terasele din centrul Sibiului. Patronii mai multor restaurante se plâng că turiștii străini au fost puțini vara asta și se tem că la toamnă și la iarnă nu vor face față scumpirilor.

După o vară sub nivelul așteptărilor, patronii de restaurante sibieni sunt îngrijorați că venirea iernii o să-i pună și mai mult la încercare, având în vederea creșterea prețurilor la electricitate și la gaz. Unii dintre ei au hotărât deja să se retragă de pe piață fără să mai aștepte sezonul rece. Administratoarea restaurantului ”Enzo Caffe” de pe Nicolae Bălcescu, Fraga Muleș, ne-a spus că a pus punct afacerii.

„Noi am predat astăzi spațiul. Luna august nu a fost nici măcar la jumătatea celei din anul 2019. Turiștii străini au fost foarte puțini anul ăsta. Iarna trecută au fost mai mari cheltuielile decât încasările, iar la ce scumpiri se anunță nu cred că anul ăsta va fi mai bine. Furnizorii au crescut prețurile de la o săptămână la alta, la ultima factură kilogramul de mozzarella s-a scumpit cu 7 lei, iar noi nu puteam crește prețurile atât de rapid pentru că pierdeam clientela. Cred că peste iarnă o să treacă mai puține restaurante decât sunt acum. Era mai bine dacă închideam când a început pandemia, noi am tot speram că o să ne revenim. Cine „a lungit-o” a pierdut”, spune administratoarea.

Turiștii străini au început să vină în august

Patronul restaurantului The Rabbit Hole din Piața Mare vede și el scumpirile ca pe o amenințare pentru viitorul afacerii sale, însă se gândește să ia măsuri astfel încât să facă economii pe perioada anotimpului rece. „Pentru noi, anul ăsta vara a început târziu, în luna august. Chiar și în pandemie am avut turiști mai devreme, din iulie, iar înainte de pandemie sezonul începea din mai. Mulți români au venit pe vouchere de vacanță, ei ne-au ținut in viață. Au fost și străini, dar puțini. Cred că mulți o să închidă pentru că materia primă și utilitățile se scumpesc în continuare, iar noi nu ne putem alinia rapid la prețurile mari pentru că pierdem din clienți, așa că scădem din profitul nostru. Facturile reprezintă o temere mare. Încercăm să montăm panouri fotovoltaice pentru a acoperi o parte din aceste cheltuieli”, spune patronul de la The Rabbit Hole.

Administratorul restaurantului Delis spune că se află într-o situație asemănătoare. „Nu ne-am revenit complet – turiștii au început să vină în luna august. În rest, au mai venit turiști români pe weekend. Nu văd restaurantele bine, va fi o iarnă grea din punct de vedere financiar. Nu prea avem ce economii să facem în HoReCa. Nu știu ce se va întâmpla”, spune administratorul.

Singurul care a remarcat anul acesta o creștere a numărului de turiști și a clienților în general – dar nu la nivelul de acum trei ani – este administratorul Casei Frida de pe Nicolae Bălcescu. „Afacerea merge aproximativ la fel ca în 2019. Tot timpul au fost mai mulți turiști români decât străini”, spune acesta, care vede o îmbunătățire față de anul trecut, însă crede că este loc de mai bine.